Ave foi solta na ultima quarta-feira, dia 5Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 06/02/2025 15:18

Volta Redonda - O Parque Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) promoveu a soltura de um Socó-boi (Tigrisoma lineatum). A ave da família dos ardeídeos é rara na região Sul Fluminense e foi devolvida à natureza nessa quarta-feira, dia 5, no Parque Estadual Serra da Concórdia – área de preservação ambiental no Médio Paraíba.

A soltura foi realizada junto com a equipe do Inea (Instituto Estadual do Ambiente), o Socó-boi foi resgatado no mês passado na cidade de Valença (RJ). Segundo o diretor do Parque Zoológico Municipal, biólogo Jadiel Teixeira, a ave precisou de cuidados veterinários devido a uma lesão em uma de suas asas.

“O Socó-boi foi resgatado por uma equipe do Inea que fazia manutenção da mata ciliar do Rio Paraíba do Sul. O animal sobrevoou a área onde a atividade ocorria e se chocou com a fachada de uma edificação na localidade. Após observarem que a ave não voltou a voar como antes, os agentes o resgataram e destinaram ao zoológico. Após um curto período de tratamento, quando certificada a recuperação do animal, ele foi devolvido à natureza”, explicou o diretor.

Curiosidades

O Socó-boi vive nas margens de rios e lagos, alimenta-se de peixes, moluscos, anfíbios e répteis. É uma espécie solitária e mede em torno de 70 cm de comprimento, pesando cerca de 840 gramas.