Iniciativa visa construir um trânsito mais seguro para Volta RedondaFoto: Divulgação/Semop

Publicado 05/02/2025 17:58

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) lança na próxima segunda-feira, dia 10, o projeto Piloto Cidadão, realizado em parceria com as secretarias da Juventude (Sejuv), de Assistência Social (Smas) e com o Kartódromo Internacional de Volta Redonda. A iniciativa visa à construção de um trânsito mais seguro na cidade, oferecendo noções de educação com o atrativo do kart a adolescentes entre 14 e 17 anos.

Uma reunião nesta semana entre os secretários municipais de Ordem Pública, Coronel Henrique; de Assistência Social, Rosane Marques, a Branca; e da Juventude, Munir Francisco Filho, definiu detalhes para o início do projeto. O encontro contou também com a participação dos subsecretários de Ordem Pública e Juventude, Amauri Pego e Serginho Loureiro; do comandante da Guarda Municipal de Volta Redonda, Silvano de Paula; e do empresário José Fardim, proprietário do Kartódromo.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, lembrou que atualmente a Semop já promove ações para diversas faixas etárias e que a proposta do Piloto Cidadão é atrair os adolescentes.

“Hoje nós realizamos atendimentos na Minicidade do Trânsito, principalmente com crianças; temos a Guarda Mirim, que atende à faixa etária entre 9 e 13 anos de idade; e o curso de Pilotagem Segura e Cidadã para motociclistas habilitados. Então, não tínhamos algo que envolvesse os adolescentes. Por isso, resolvemos resgatar o Piloto Cidadão para atender esses jovens, oferecendo educação no trânsito com o atrativo do kart. Além de um trânsito seguro, queremos estar próximos deles e colher bons frutos dessa proximidade com a Segurança Pública”, ressaltou o Coronel Henrique.

As atividades vão acontecer sempre às quartas e quintas-feiras, das 14h às 16h30, no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, no bairro Aero Clube. A previsão é que o projeto tenha início nos dias 12 e 13 de março.

Inscrições e outras informações

Para outras informações e inscrições, os interessados devem procurar as secretarias de Ordem Pública, Juventude e de Assistência Social. A Semop fica na Avenida Alexandre Polastri Filho, na Ilha São João, em frente à Defesa Civil. Já a Sejuv está na Avenida Paulo de Frontin, nº 457, 1º andar, sala 102, e a Smas fica na Rua Antônio Barreiros, nº 194, ambas no bairro Aterrado. O Centro Oportunizar, localizado na Rua 16, nº 245, na Vila Santa Cecília, também receberá inscrições.