Um aumento de 11,04% foi registado, comparado ao mesmo período de 2023 - Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 05/02/2025 15:45

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, realizou mais de 500 cirurgias em janeiro. Em números totais, foram 543 procedimentos no primeiro mês do ano. Em comparação com janeiro de 2023, houve um crescimento de 11,04% no número de cirurgias, marcando mais um recorde para a unidade da rede municipal de saúde.

O procedimento que apresentou maior crescimento no período foi o de cirurgias oftalmológicas, que passaram de 20 para 40 – um salto de 100%. Vale destacar, ainda, o aumento de 19,19% no número de cirurgias urológicas: foram 99 em janeiro de 2023 e 118 no mês passado. O HSJB realizou, em janeiro, procedimentos em um total de dez especialidades, com números expressivos em traumato-ortopedia (136), gineco-obstetrícia (113) e cirurgia geral (84).

“Iniciamos, em 2021, um trabalho sério e incansável para recuperar o São João Batista, colocando a casa em ordem após o caos que encontramos. Graças a isso, junto aos nossos profissionais dedicados, voltamos a fazer do hospital uma unidade que a população pode procurar e ser bem atendida. Os recordes de cirurgias são apenas um dos efeitos desse trabalho”, disse o diretor-geral do HSJB, o vice-prefeito Sebastião Faria.

O prefeito Antonio Francisco Neto também lembrou o trabalho realizado em pouco mais de quatro anos para que o hospital voltasse a ser referência em saúde no município. “O São João Batista quase fechou as portas antes de voltarmos à prefeitura, e, em pouco tempo, conseguimos fazer com que ele voltasse a funcionar em toda a sua capacidade, além de realizar os mutirões de cirurgias e os procedimentos do Coluna Reta. E os moradores podem esperar ainda mais com a ampliação do hospital, quando ela for concluída”, declarou.