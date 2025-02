Profissionais de diversas instituições participaram da reunião - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 05/02/2025 10:05

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), promoveu na última semana uma reunião de planejamento no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua, o Centro Pop Uhady Nasr. Reforçando a integração entre serviços e políticas públicas para atender essa população de forma eficaz, o encontro teve como pauta o retorno das atividades do Projeto Integrare.

O projeto tem como foco proporcionar atendimento intersetorial direto a pessoas em situação de rua, incluindo acolhimento inicial, escuta qualificada e encaminhamentos para serviços socioassistenciais e outras políticas públicas.

A primeira ação está agendada para esta quinta-feira, 6, com diversas iniciativas na Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado, a partir das 9h. A expectativa é que as atividades contribuam significativamente para a reinserção social dos atendidos, garantindo acesso a direitos e oportunidades.

Troca de experiências e definição de diretrizes

Durante a reunião, profissionais de diversas instituições compartilharam experiências e reforçaram a importância de uma abordagem integrada e humanizada. Foram debatidas estratégias para ampliar o alcance do projeto e fortalecer a articulação entre os diversos órgãos e instituições parceiras.

Ao longo do encontro, foram estabelecidas diretrizes para otimizar o atendimento, incluindo a intensificação da busca ativa e o incentivo à sensibilização da sociedade sobre a importância da inclusão social. Os participantes também destacaram a necessidade de novos investimentos para aprimorar os serviços oferecidos e ampliar o acesso ao projeto.

Participaram do encontro a diretora do Departamento de Proteção Especial Social (DPES) da Smas, Mariana Pimenta; o coordenador do Centro Pop, Rafael Nunes; e a coordenadora do Serviço Especializado em Abordagem Social, Hosana Lourenço; além da equipe técnica do Abrigo Municipal Seu Nadim, do “Consultório na Rua” (CNAR), do Centro de Inclusão Produtiva (CIP), do Projeto Novos Horizontes, do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas (CAPS AD), da Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred) e do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), representando a extensão do curso de Odontologia