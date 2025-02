O veículo foi encontrado com uso das câmeras de leitura de placas - Foto: Divulgação/Semop

O veículo foi encontrado com uso das câmeras de leitura de placasFoto: Divulgação/Semop

Publicado 04/02/2025 20:52

Volta Redonda - Um motociclista de aplicativo, de 35 anos, foi flagrado nesta terça-feira, dia 4, pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) conduzindo uma moto com restrição criminal. O veículo é investigado pela Polícia Civil de Vassouras (95ª DP) por supostamente estar envolvido em ações de uma quadrilha que promove apropriações indébitas. O flagrante ocorreu após o sistema de monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) emitir um alerta sobre a situação da moto.

A moto já havia sido inserida no sistema de monitoramento, e o setor de Inteligência da GMVR realizou o rastreamento do veículo, traçando prováveis trajetos. Os guardas municipais conseguiram fazer a abordagem ao motociclista quando ele saía do bairro Santo Agostinho, na Avenida Alexandre Polastri Filho, próximo à Ilha São João. Durante a abordagem, descobriu-se que o homem prestava serviço de aplicativo usando o cadastro de outra pessoa e não possuía habilitação para conduzir moto.

O condutor e o veículo foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP). O homem foi ouvido e liberado em seguida. Já a moto foi removida para o depósito público municipal, onde ficará acautelada até que a 95ª DP forneça mais detalhes.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a ação da Guarda Municipal e destacou a importância do investimento em tecnologia por parte do Poder Público Municipal.

“Mais uma vez, conseguimos abordar um veículo sob investigação graças aos profissionais dedicados da Guarda Municipal de Volta Redonda e ao investimento em tecnologia e em softwares de ponta que o Poder Público Municipal realizou. Volta Redonda hoje conta com amplo cerco tecnológico, com o monitoramento de diversos bairros feito de forma simultânea pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), o que torna as ações das forças de segurança mais eficazes. Estamos conseguindo não só identificar as práticas delituosas que ocorrem dentro da cidade, como também auxiliar outros municípios, como foi o caso. Agora, as autoridades responsáveis tomarão as medidas cabíveis”, disse o Coronel Henrique.