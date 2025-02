Na etapa de fevereiro, estão previstas 500 cirurgias - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 04/02/2025 14:09

Volta Redonda - A etapa de fevereiro do “Revi-VER” fará mais de 500 cirurgias de catarata em Volta Redonda entre terça e sexta-feira, dias 4 e 7. O programa, que também oferta outros procedimentos oftalmológicos pelo SUS (Sistema Único de Saúde) em estrutura montada na Ilha São João, começa a semana com 40 cirurgias de pterígio nesta segunda-feira, dia 3, para remoção de uma membrana que cobre a parte branca do olho.

Implantado pela prefeitura em 2021, o “Revi-VER”, com o segundo mutirão de 2025, ultrapassa as 20 mil cirurgias de catarata realizadas. Somente nesta semana, a equipe do programa prevê 148 cirurgias na terça-feira, 149 na quarta, 138 na quinta-feira e 100 na sexta. Os procedimentos acontecem em centro cirúrgico oftalmológico móvel na Ilha São João, com agendamento prévio.

Além das cirurgias de catarata e de pterígio, também estão programadas para esta etapa do mutirão 470 consultas pré-operatórias (Biometria) e 347 capsulotomias com YAG laser – procedimento oftalmológico para realizar a limpeza da lente intraocular, que é implantada no olho durante o procedimento de remoção da catarata. Essa limpeza só é necessária em alguns casos.

Exames também acontecem na Policlínica da Cidadania

Na Policlínica da Cidadania, onde funciona o Centro Oftalmológico, serão realizados 127 exames de OCT (Tomografia de Coerência Óptica), que permite avaliar as estruturas oculares e diagnostica diversos tipos de doença.

Novos agendamentos

Qualquer morador de Volta Redonda diagnosticado com catarata pode se inscrever no programa. Basta comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) ou de Saúde da Família (UBSF) mais próxima da residência, munido do cartão SUS, CPF, documento com foto, comprovante de residência e o encaminhamento para a cirurgia, que pode ser das redes pública ou privada de saúde.