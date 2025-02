Projeto tem união de iniciativa privadas, órgãos públicos e outras instituições - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Projeto tem união de iniciativa privadas, órgãos públicos e outras instituiçõesFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 04/02/2025 12:03

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), está fechando parcerias – incluindo a iniciativa privada, órgãos municipais e outras instituições – para expandir o Programa de Inclusão Produtiva e Geração de Renda, que capacita pessoas para o mercado de trabalho ou para empreender individualmente.

O objetivo do programa é fortalecer a autonomia econômica dos usuários, através da sua participação no mundo do trabalho, e ampliar suas oportunidades de acesso ao trabalho remunerado, com perspectiva de sustentabilidade própria.

A primeira parceria fechada foi com a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH), com objetivo de alcançar as mulheres em situações de vulnerabilidade, e proporcionar a elas uma outra visão, através de roda de conversa, reconhecimento de seu talento, motivação e autoestima, mercado de trabalho, valorização da sua mão de obra, qualificação profissional e empreendedorismo.

Outra importante parceria é com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), para buscar novas capacitações para o Projeto Novos Horizontes e para os outros cursos livres do Programa de Inclusão Produtiva. Serão realizadas visitas técnicas para os participantes dos cursos, onde a equipe do Senai apresentará o espaço de forma prática e dinâmica, além da instrução sobre ofertas de cursos e direcionamentos de carreira para jovens e adultos.

O próximo passo para ampliar essas parcerias será a realização de visitas técnicas ao Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), para implementar novos cursos para o Projeto Novos Horizontes e para os demais cursos livres do Centro de Inclusão Produtiva (CIP).

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destacou que, através dessas parcerias, será possível atuar ajudando a população a superar a exclusão social e econômica, oferecendo meios de gerar trabalho e renda.

“Unir forças é essencial para que o nosso trabalho possa avançar. Essas parcerias são extremamente importantes para incentivar o acesso ao trabalho para pessoas em situação de vulnerabilidade social, seja via emprego formal ou empreendedorismo, para que sejam capazes de gerar sua própria renda de maneira digna”, afirmou a secretária.

CIP

As oficinas de Capacitação e Inclusão Produtiva têm como meta priorizar as famílias em situação de vulnerabilidade social advindas da rede de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, com idade acima de 16 anos.

Projeto Novos Horizontes

O Projeto Novos Horizontes – Acessuas Trabalho oferta oficinas para pessoas com idade entre 14 e 64 anos e tem como meta a realização de oficinas de orientação para o mundo do trabalho. Essas oficinas compreendem espaços de reflexão, conscientização e discussão sobre temas relacionados ao mundo do trabalho.