Ainda há vagas para o ano letivo de 2025Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 03/02/2025 14:25

Volta Redonda - A Academia da Vida Oscar Cardoso, da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), vai receber os alunos veteranos e os novatos na próxima segunda (10) e terça-feira (11), respectivamente, às 14h, na Câmara de Vereadores. Para quem está ingressando agora, o encontro serve para apresentar a escola (voltada para maiores de 60 anos), os professores, as disciplinas, além de tirar dúvidas. Para quem já estuda na Academia da Vida, a recepção marca o reencontro com os colegas e com a equipe da unidade.

"Fazemos a recepção dos alunos novatos e veteranos em ocasiões diferentes, pois os assuntos a serem tratados também são diferentes. Quem está começando precisa de mais atenção dos profissionais da academia. Tudo é novidade. A reunião com os estudantes antigos é mais descontraída, uma confraternização mesmo”, explicou a diretora-geral da Academia da Vida, a professora Márcia Regina da Silva Campos.

A recepção antecede o início das aulas, na quarta-feira, dia 12. Neste ano, por enquanto, são 60 alunos novos, além dos cerca de 150 que devem continuar o curso. O início do ano letivo de 2025 será no Colégio Estadual Barão de Mauá, na Rua 545, nº 25, no Jardim Paraíba, onde a escola está funcionando enquanto a sede oficial, no Estádio da Cidadania, passa por reforma geral.

Ainda há vagas para o ano letivo de 2025

De acordo com a diretora da Academia da Vida, enquanto houver vagas para o Curso Básico de Atualização, Letramento e Português Básico, que são as portas de entrada para os cursos de extensão da unidade, as inscrições seguem abertas para o ano letivo 2025. Os interessados devem procurar a secretaria da Academia da Vida, no Colégio Barão de Mauá, nos horários: das 8h às 11h e das 14h às 16h30.

Para fazer a matrícula é necessário apresentar cópia do documento de identidade, CPF e comprovante de residência, duas fotos 3X4, além de atestado médico se quiser fazer atividade física.

Idosos com qualquer grau de escolaridade podem frequentar os cursos de formação. A partir do momento que o aluno começa a estudar, pode escolher a matéria que deseja fazer a extensão. Mente Ativa, Informática, Arte, Inglês, Bem Viver, Exercício, Dança, Mundo Contemporâneo, Teatro, Estados do Brasil, Curiosidades Geográficas, Robótica, Oficina de Gerontologia, Português e Qualifica Biografia são as opções.