Espaço tem previsão de receber mais 1,5 unidades de armaçõesFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 03/02/2025 10:56

Volta Redonda - A Ótica Municipal Padre Ernesto Moreira Lamim – a Ótica da Cidadania de Volta Redonda – recebeu nesta semana 500 novas armações para a confecção de óculos. Localizada no Estádio Raulino de Oliveira, no bairro Jardim Paraíba, o espaço da Prefeitura de Volta Redonda comprou mais 1.500 unidades que chegarão em breve. A ótica oferece óculos a aposentados acima de 60 anos que recebam até dois salários-mínimos, alunos da rede pública que estejam cursando até o Ensino Médio, e pessoas com deficiência comprovada.

“Estamos renovando nosso estoque com armações modernas e de boa qualidade. Nosso objetivo é que as pessoas que precisam de óculos saiam satisfeitas com o nosso atendimento”, afirmou o coordenador da Ótica Municipal, César Cândido da Silva.

A unidade atende, em média, 35 pessoas por dia no local. O atendimento na Ótica da Cidadania engloba desde as pessoas que vão solicitar informações até aquelas que vão pedir pequenos reparos nos seus óculos, como a troca das hastes, parafusos ou armação quebrada, entre outros.

O tempo para a entrega dos óculos depende do tratamento realizado na lente. Se for bifocal a opção é fazer dois pares de óculos – um para perto e outro para longe – e a entrega ocorre em torno de 35 dias. Se o usuário optar por apenas um par de óculos, a entrega gira em torno de 90 dias uteis após a solicitação, pois são lentes que precisam de mais tempo para serem produzidas.

Como solicitar os óculos

Quem estiver dentro dos critérios para receber os óculos gratuitos precisa levar a receita médica de um oftalmologista, comprovante de residência e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde). Para os estudantes da rede pública, é preciso – além da documentação – uma declaração escolar; para os aposentados, é preciso levar também o comprovante de renda; no caso das pessoas com deficiência, é preciso levar também um laudo que comprove a deficiência.

A Ótica Municipal funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h30, e das 13h30 às 17h, e sua equipe é composta por duas pessoas responsáveis pela montagem dos óculos, três atendentes, um auxiliar administrativo e um coordenador.