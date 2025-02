Equipes das duas sedes da autarquia, no Aterrado e no Bela Vista, estiveram presente - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 01/02/2025 15:44

Volta Redonda - Em alusão ao “Janeiro Branco” – mês de conscientização sobre a saúde mental –, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) promoveu nessa sexta-feira (31), para seus funcionários, duas sessões de palestra com a psiquiatra e psicóloga Drª Ana Cândida, além de equipe da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A ação beneficiou colaboradores das duas sedes da autarquia, nos bairros Aterrado e Bela Vista.

A palestra foi realizada em conjunto entre a Cipaa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) e o Setor de Segurança do Trabalho (SST) do Saae-VR. Durante o encontro, os funcionários receberam orientações como, por exemplo, identificar sinais que alguém pode estar precisando de ajuda.

Dentre os tópicos abordados pela Drª Ana Cândida estavam esgotamento, exaustão, estresse, irritabilidade, frustração, desânimo, isolamento, pessimismo, mau humor constante, dificuldade de concentração.

E pela Secretaria de Saúde, estiveram presentes farmacêutica, assistente social, psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista e educadora física, que participam das equipes multiprofissionais na APS – eMulti, programa do Governo Federal, atuando na prevenção e promoção à saúde de forma integrativa, com práticas integrativas de cuidados.

“Sempre buscamos oferecer palestras, encontros, capacitações, qualificações para nossos servidores, para que eles tenham as melhores condições possíveis para trabalhar. O cuidado com a saúde, incluindo a mental, de cada um é fundamental para podermos prestar o melhor serviço à população”, ressaltou o diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza (PC).