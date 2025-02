Encontro aconteceu na sede da Fundação Beatriz Gama, em Volta Redonda - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Volta redonda - A Fundação Beatriz Gama (FBG), da Prefeitura de Volta Redonda, promoveu o primeiro encontro com os adolescentes e jovens do Programa de Empregabilidade e Apoio ao Adolescente (Peaa) da turma de 2025, na última quarta-feira, 29. Neste ano, 90 jovens atendidos por serviços e programas da FBG ou em cumprimento de medida socioeducativa, de 14 a 18 anos, participam do projeto de iniciação ao mercado de trabalho.

O encontro aconteceu na sede da FBG, no Retiro, e teve a participação de representantes da Smas (Secretaria Municipal de Assistência Social), que coordena o Cadastro Jovem Aprendiz e o Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e que também disponibiliza cursos de informática, por meio do Programa de Inclusão Produtiva; da Subprefeitura do Retiro, que abriga o Sine (Serviço Nacional de Emprego); e do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola).

O presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo de Oliveira, que é um entusiasta do Peaa, reforça que o programa acompanha esses jovens para melhorar o desempenho e as condições para que possam ser inseridos no primeiro emprego.

"O Peaa faz a diferença na vida desses adolescentes”, disse Vitor Hugo, agradecendo a parceria dos órgãos públicos e privados que ajudam a tornar o programa uma realidade.

O coordenador da Subprefeitura do Retiro, Fernando Martins, também foi dar as boas-vindas aos jovens do Peaa. “Aconselho a todos a terem responsabilidade, que aproveitem o programa para se prepararem para o futuro. Essa é uma ótima oportunidade de aprender, crescer e vencer”.

A coordenadora do Programa de Inclusão Digital da Smas, Cláudia Villar, reforçou a importância do conhecimento em informática para a inserção no mercado de trabalho. “Vamos disponibilizar a estrutura da prefeitura para que vocês possam se capacitar nessa área”.

O Programa de Empregabilidade e Apoio ao Adolescente prepara para o mercado de trabalho com acompanhamento de uma equipe de assistentes sociais e psicólogos. Entre as atividades estão encontros, intervenções, palestras, relacionamento interpessoal, como participar de uma entrevista de emprego, como construir um currículo, entre outros assuntos ligados ao mundo do trabalho.

Os adolescentes interessados em ingressar no projeto são entrevistados pela assistente social da Fundação Beatriz Gama, e encaminhados para algum setor de trabalho, de acordo com as suas habilidades, competências e interesses. A maioria deles executa as suas atividades em setores da Prefeitura de Volta Redonda.

“A fundação paga uma bolsa para que esses jovens sejam inseridos no mercado de trabalho, atuando em setores públicos, exercendo atividades práticas, por quatro horas, de segunda a sexta-feira. E para fazer complementação na parte pedagógica, de relacionamento, como se comportar no ambiente de trabalho, durante uma entrevista, como preparar um currículo e até na questão acadêmica, contamos com os parceiros do projeto Jovem Alerta, lançado em 2024 por meio de parceria entre a FBG e o CIEE”, acrescentou a diretora-social da FBG, Ethiene Correia.