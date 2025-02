Medida visa dar apoio e tranquilidade às famílias na Capela Mortuária - Foto: Thiago Santos/Semop

Medida visa dar apoio e tranquilidade às famílias na Capela MortuáriaFoto: Thiago Santos/Semop

Publicado 31/01/2025 18:15

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda vai reforçar a segurança na capela mortuária, no bairro Aterrado, com a instalação de câmeras e a presença de guardas municipais durante os velórios à noite. A ampliação da segurança no local terá início no próximo dia 11 e visa dar apoio e tranquilidade às famílias que velam seus entes queridos no espaço público.

Nesta semana, o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, juntamente com um representante da Vegas Vigilância e Segurança – empresa responsável pela instalação das câmeras –, e do comandante e do gerente operacional da Guarda Municipal, Silvano de Paula e Cláudio Márcio, realizou pessoalmente uma visita técnica à capela mortuária. O objetivo foi avaliar onde serão instalados os equipamentos de monitoramento.

O secretário explicou que o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) fará a vigilância do local, 24 horas por dia, e guardas municipais ficarão fixos no período noturno, quando houver velórios. Os funcionários da capela mortuária ainda terão à disposição o “botão do pânico”, um dispositivo silencioso e que alerta as forças de segurança caso o acionador esteja em situação de perigo iminente.

“Queremos dar apoio a essas pessoas que estão atravessando um momento difícil e também aos servidores. A ampliação da segurança na capela mortuária era um compromisso do prefeito Neto e nosso, e que agora estamos conseguindo atender. Sabíamos da demanda, mas ainda não era possível. Hoje, através de uma restruturação operacional e otimização de recursos, será possível”, disse Coronel Henrique.

O diretor do Departamento Funerário da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SMSP), Paulo Afonso da Silva, agradeceu o apoio da Ordem Pública e frisou a importância da ampliação da segurança.

“Sempre tivemos velórios no período noturno, com o detalhe de que fechávamos o portão externo. Agora a população poderá se sentir mais segura ao utilizar as capelas com o apoio da Ordem Pública e da Guarda Municipal. Teremos maior tranquilidade e liberdade, assim como as famílias que se encontram nesse momento de dor”, disse Paulo Afonso.