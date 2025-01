Encontro ocorreu no gabinete do prefeito Neto nesta quinta-feira, 30 - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 30/01/2025 17:04

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, recebeu nesta quinta-feira, 30, em seu gabinete, representantes do Comitê da Bacia da Região Hidrográfica do Médio Paraíba do Sul (CBH Médio Paraíba do Sul). O encontro, que contou com a participação do secretário municipal de Meio Ambiente, Jorginho Fuede, serviu para que o comitê apresentasse ao prefeito as possibilidades abertas para o município participar em projetos financiados pelo comitê.

"Essa visita foi parte de uma série de outras que estamos fazendo aos diversos prefeitos eleitos e reeleitos da nossa região, que abrange 19 municípios. O objetivo é apresentar o que é o comitê e os editais de placa de queimadas, de educação ambiental, oportunidades para projetos de saneamento e outras que estão em curso, além da própria renovação da plenária do comitê, destacando a importância de o município estar presente nos processos”, ressaltou Luis Felipe Cesar, presidente do CBH Médio Paraíba do Sul.

O secretário Jorginho Fuede falou sobre a importância da parceria entre o município e o comitê, lembrando que Volta Redonda foi a cidade que mais conquistou investimentos do CBH Médio Paraíba do Sul na região.

“Foram mais de R$ 3,5 milhões em investimentos para o município e que contribuem para o cuidado com o meio ambiente. Estamos atentos aos próximos editais do comitê, que envolvem projetos de reflorestamento, identificação de rios, educação ambiental, por exemplo, para estreitarmos ainda mais essa parceria e podermos trazer mais recursos para Volta Redonda”, explicou Jorginho Fuede, que estava acompanhado de sua equipe da SMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente).

Também esteve presente na reunião o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, que colocou a secretaria à disposição para participar ativamente dos projetos e ações com o CBH Médio Paraíba do Sul.

Para o prefeito Neto, o encontro, além de alinhar expectativas e planejar novos investimentos, serviu para estreitar a parceria entre o Poder Público Municipal e o comitê. “Volta Redonda tem espaços naturais importantes, como o Zoológico Municipal (Zoo-VR), os parques naturais, e já reforcei junto à minha equipe que vamos trabalhar em mais projetos para investirmos ainda mais em ações que ajudem o meio ambiente. Nossa população merece”, frisou Neto.