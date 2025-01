Programa de Inclusão Produtiva leva novas oportunidades para população de Volta Redonda - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 30/01/2025 15:18

Volta Redonda - O Centro de Inclusão Produtiva (CIP) do bairro Jardim Vila Rica e o Centro de Educação e Produção Alimentar (Cepa) São Sebastião, equipamentos vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) de Volta Redonda, estão promovendo até a próxima sexta-feira (31) uma oficina de aprimoramento de receitas, além de preparar mais 80 pessoas para empreenderem ou garantirem uma vaga no mercado de trabalho.

Durante a capacitação, os participantes têm a oportunidade de se especializarem na produção de doces gourmet e brownies, com foco na melhoria das técnicas e no desenvolvimento de novas habilidades culinárias. Por dia, cerca de 20 usuários estão participando da iniciativa para adquirirem novos conhecimentos, expandindo suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, os treinamentos visam não apenas o aperfeiçoamento das receitas, mas também a promoção da autonomia financeira, através do desenvolvimento de novas oportunidades de geração de renda.

“Esse projeto tem como objetivo capacitar os participantes, proporcionando ferramentas para que eles possam potencializar suas atividades produtivas e, assim, melhorar a qualidade de vida e ampliar suas chances de sucesso no mercado”, destacou a secretária.