Encontro reuniu 200 profissionais na área da educaçãoFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 30/01/2025 15:10

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), deu início a mais uma etapa de preparação para o retorno das aulas, reunindo nesta quinta-feira, dia 30, a equipe de diretores das escolas da rede municipal. Durante o encontro, realizado no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Jr, que fica ao lado do Colégio Getúlio Vargas, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), foram apresentados os novos diretores e gestores da SME, bem como foram reconduzidos alguns membros que exercem funções comissionadas. O encontro contou com a participação de 200 profissionais da Educação.

Segundo o secretário municipal de Educação, Osvaldir Denadai, a reunião teve como objetivo promover o alinhamento de metas e ações para o ano letivo de 2025, com foco no desenvolvimento e crescimento dos alunos da rede municipal de ensino.

"A educação pública de qualidade se constrói por meio de planejamento estratégico, ações efetivas e comprometimento contínuo com o desenvolvimento educacional. Por isso, reunimos nossa equipe para alinhar as ações que serão implementadas ao longo do ano letivo de 2025”, ressaltou o secretário.

O diretor-presidente da Fevre, Caio Teixeira, explica que o afeto, a valorização profissional e o envolvimento são peças-chave para a motivação do trabalho. “O início de ano tem um aspecto para a gente lembrar dos desafios que vamos enfrentar, para a gente se motivar e se reencontrar. Precisamos lembrar agora quais são os nossos desafios, tanto de estrutura de pessoal quanto outros avanços na área pedagógica que a gente precisa fazer. O momento é para isso” disse Caio.

Diretores aprovam encontro

Durante o encontro, as diretoras falaram sobre a importância da iniciativa para garantir que todos os alunos da rede municipal de ensino tenham acesso a uma educação de qualidade, que os prepare para o sucesso em suas vidas. Para a diretora Maria Alice Mota Gregório, da Escola Municipal Nilton Penna Botelho (localizada no bairro Roma II), para alcançar esse objetivo é fundamental que o trabalho seja realizado em equipe, alinhando as metas e ações.

"É primordial essa primeira reunião, essa acolhida, para a gente também se nortear ao longo do ano”, destacou Maria Alice.

Juliane Mendes e Silva, diretora do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Dauro Peixoto Aragão, no bairro Tangerinal, afirmou que a prioridade é oferecer um ensino de qualidade desde o início da formação, que é a base para a alfabetização e o desenvolvimento de cada um como cidadão.

“Quando a gente sabe como é que está pautada a equipe, sua composição, isso nos dá mais segurança para começar a efetuar o nosso trabalho nas escolas”, ressaltou Juliane.

Quem concorda com Juliane é a diretora da Escola Municipal Paraíba (no bairro Vila Mury), Alexandra da Silva Alves: “É sempre bom na questão da motivação, a acolhida que a secretaria sempre faz nesse início. O caminhar junto é importantíssimo. Somos uma rede, então precisamos ter esse alinhamento. Tem muita troca de alunos, que saem de uma unidade e vão para outra, e se caminharmos juntas, isso auxilia no processo de ensino e aprendizagem da criança”, concluiu a diretora.

Patrulha Escolar

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) também esteve presente na reunião para colocar o serviço à disposição de toda da rede. “Com as mudanças que acontecem sempre neste início de ano, é importante atualizar as informações, passar como funciona todo o sistema de monitoramento escolar, apresentar todos os profissionais que já trabalham e vão continuar trabalhando diretamente com as unidades de ensino, além de falar dos grupos de WhatsApp que todos os diretores fazem parte”, destacou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.