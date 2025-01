Segunda edição acontece no próximo sábado e domingo, dia 01 e 02 - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 31/01/2025 17:57

Volta Redonda - A segunda edição do Projeto Verão 2025, promovido pela Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda, acontece neste fim de semana no Parque Aquático Municipal. No sábado e no domingo (1º e 2), professores e estagiários da secretaria vão coordenar a programação que incentiva a prática de exercícios físicos e o convívio social em um ambiente saudável e seguro.

As atividades, que começam às 9h e encerram às 17h, incluem recreação aquática para crianças dos 5 aos 13 anos, minijogos nas dependências do Parque Aquático – nas modalidades Tênis, Vôlei, Badminton, Tênis de Mesa, Polo Aquático, jogos de tabuleiro, além de Axé Hidro Aeróbica. A programação alcança as crianças, os jovens, os adultos e a Melhor Idade.

Música ao vivo

O Projeto Verão 2025 também leva música para o Parque Aquático Municipal em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (SMC). No sábado, às 13h, o show é com a cantora Naty Rio. E no domingo, tem apresentação do trio Dom de Samba, do meio-dia às 13h.

De acordo com a secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela, o horário dos shows musicais, que seriam no Happy Hour, no fim da tarde, foi antecipado por conta da incidência das chuvas de verão.

“Programamos as apresentações para o meio do dia para evitar o horário da chuva e alcançar um público maior. No sábado passado, por exemplo, tivemos que cancelar a apresentação do Samba do Abacateiro por causa do clima”, explicou Rose, reforçando que estão programadas atividades variadas para agradar a todos os gostos.

Todos os associados do Parque Aquático Municipal com os documentos – carteirinha e exame médico em dia – podem participar do Projeto Verão 2025. É bom lembrar que menores de 14 anos só podem frequentar o local acompanhados dos pais; e aqueles que têm entre 14 e 17 anos podem frequentar sozinhos, desde que tenham autorização assinada pelo responsável na secretaria.

Carteirinha

Quem quiser se associar ao Parque Aquático pode fazer a carteirinha na secretaria do local, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45, e das 13h às 17h. É necessário levar RG (identidade), CPF, comprovante de residência e a Certidão de Nascimento – todos originais. No caso de menores de idade, os pais ou responsáveis devem levar os mesmos documentos da criança ou do adolescente.

Exame médico

Os exames dermatológicos também são feitos na sede do parque. Nesta sexta-feira, dia 31, o exame será realizado às 16h. E na próxima semana, acontece na terça-feira (4) e na quinta-feira (6), às 13h30; já na quarta-feira, dia 5, os exames serão realizados às 8h e às 13h30. Serão disponibilizadas 150 senhas por dia. É obrigatório o uso do traje de banho e unhas livres de esmalte.