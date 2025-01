Volta Redonda criou mais de 4,5 mil empregos em 2024 - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Volta Redonda criou mais de 4,5 mil empregos em 2024

Publicado 31/01/2025 10:52

Volta Redonda - Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) divulgados nessa quinta-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) apontam Volta Redonda como líder no Sul Fluminense e entre as cidades que mais geraram novos empregos no estado durante o ano de 2024. Foram 4.528 novos postos criados de janeiro a dezembro do ano passado – 38.632 contratações contra 34.104 desligamentos.

A alta de empregos foi puxada pelo setor da Indústria no período, com saldo positivo de 2.676 novas vagas criadas, seguida da área de Serviços, com 1.067 novos postos de trabalho. Os outros setores também apresentaram saldo positivo: Comércio (598); Construção (208) e Agropecuária (21).

“Sem dúvida 2024 foi o ano que mais geramos empregos desde que retornamos ao governo, em 2021. Isso é fruto do trabalho que realizamos para criar um ambiente favorável à geração de emprego, firmando parcerias, ofertando capacitações e qualificações, aproximando a mão de obra às empresas”, lembrou o prefeito Antonio Francisco Neto, destacando que em 2021 o saldo positivo foi de 3.309 novas vagas; em 2022, 2.960; e em 2023 foram 2.959.

Dezembro positivo

O balanço na geração de empregos em Volta Redonda é positivo também no mês de dezembro de 2024, mês mais recente com dados do Caged apurados e divulgados pelo Ministério do Trabalho. Segundo o levantamento, foram criados 224 novos postos de trabalho no último mês do ano passado, colocando a cidade na liderança entre os municípios da região Sul Fluminense, e como a segunda colocada no estado do Rio de Janeiro, atrás apenas de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos.

Em dezembro de 2024 o setor que mais se destacou também foi a Indústria, com 291 novas oportunidades geradas. O Comércio também teve saldo positivo de uma nova vaga criada. Fechando a lista vieram a Agropecuária, com menos uma vaga; Construção com menos 11; e Serviços, com menos 56.

“E a previsão é de mais empregos, com a expansão de dois grandes shoppings da nossa cidade, com o plano de modernização da CSN e muitos outros investimentos para nossa cidade. Vamos reforçar as atuais e estabelecer novas parcerias para que nossa cidade continue crescendo e atraindo mais empregos, beneficiando a nossa população e a região”, afirmou Neto.