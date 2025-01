A vacinação acontece no terceiro piso do Sider Shopping - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 31/01/2025 11:56

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda conta com um posto avançado de vacinação no Sider Shopping, na Vila Santa Cecília. No espaço, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) oferece as vacinas contra a Covid-19 e contra o HPV (Papilomavírus Humano) todos os sábados, das 9h às 20h, no terceiro piso. Para o atendimento é necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

Segundo a coordenadora da Atenção Primária à Saúde, Vanessa Huguenin, o imunizante contra Covid-19 está disponível para adultos acima de 12 anos e para crianças de 6 meses a menores de 5 anos (com aplicação da Pfizer Baby). A vacina contra o HPV é indicada para meninas e meninos de 9 a 19 anos.

"Os profissionais de saúde vão avaliar a situação de cada paciente que está com doses em atraso. O objetivo é atender os trabalhadores que não têm tempo durante a semana para cuidar da sua saúde. O horário para aplicação de vacinas é estendido até as 20h, facilitando o acesso ao posto que é bem centralizado no município”, disse.

Serviço:

Vacinação aos sábados no Sider Shopping

Horário: 9h às 20h;

Vacinas disponíveis:

– Covid-19: para pessoas acima de 12 anos;

– Pfizer Baby: para crianças de 6 meses a menores de 5 anos;

– HPV: para meninas e meninos de 9 a 19 anos.