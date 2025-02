Crime ocorreu na altura do bairro Brasilândia, em Volta Redonda - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 31/01/2025 20:12

Volta Redonda - Na manhã desta sexta-feira, 31, um homem morreu após um acidente ocorrido na BR-393, na altura do bairro Brasilândia, em Volta Redonda. De acordo com a PRF, a vítima foi alvejada por tiros, perdeu o controle do carro, saiu da pista atingindo uma área de mata.

Ainda de acordo com a PRF, a vítima morreu no local e não foi identificada. Uma equipe da perícia foi até o local para averiguação e corpo foi encaminhado ao IML de Volta Redonda.

Até a publicação, nenhum suspeito foi identificado e as motivações do crime seguem desconhecidas