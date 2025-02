Prefeitos se unem pela construção do Batalhão de Cães - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Prefeitos se unem pela construção do Batalhão de CãesFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 31/01/2025 19:05

Volta Redonda - Na manhã desta sexta-feira, 31, o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, se reuniu com mais 11 prefeitos da região do Médio Paraíba fluminense em seu gabinete, no Palácio 17 de Julho, no Aterrado, para formalizar uma solicitação conjunta à bancada federal do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados. O repasse de R$ 7 milhões solicitado servirá para a construção da Unidade do Batalhão de Ações com Cães (BAC) da Polícia Militar na região.

Além de Neto, assinaram o pedido os prefeitos de Barra Mansa, Luiz Furlani; Resende, Tande Vieira; Itatiaia, Kaio Márcio; Quatis, Aluísio D’Elias; Porto Real, Alexandre Serfiotis; Barra do Piraí, Kátia Miki; Piraí, Luiz Fernando Pezão; Valença, Saulo Correa; Rio Claro, Babton Biondi; Pinheiral, Luciano Muniz; e Rio das Flores, Rodrigo Cibalena. Também participou do encontro o deputado estadual Munir Neto.

Líder da mobilização entre os prefeitos, Neto ressalta que a proposta visa reforçar a segurança pública nos municípios do Médio Paraíba, que juntos atendem cerca de 1,2 milhão de habitantes. “A segurança pública é uma prioridade e a união dos gestores fortalece a solicitação junto aos deputados federais”.

Para os gestores, a criação da unidade especializada ajudará no combate ao crime, proporcionando apoio às forças de segurança locais e promovendo maior sensação de segurança à população. O terreno para a construção da unidade foi sugerido pelo prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão.

O documento assinado pelos prefeitos destaca a relevância da unidade do BAC como uma infraestrutura fundamental para as ações policiais, especialmente no patrulhamento, busca e apreensão de drogas, além de outras operações estratégicas realizadas com o apoio de cães treinados. O pedido será encaminhado à bancada de deputados federais do Rio de Janeiro, com a expectativa de que o financiamento do projeto seja viabilizado.