Primeira assembleia extraordinária ocorreu no gabinete do prefeito Antonio Francisco Neto, nesta sexta-feira, 31Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, reuniu em seu gabinete na manhã desta sexta-feira, 31, os prefeitos membros do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Paraíba (Cismepa), para a 1ª Assembleia Geral Extraordinária de 2025, onde aconteceu a eleição da direção do colegiado de prefeitos. A pauta da assembleia incluiu a posse do presidente e do vice-presidente do consórcio; dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal, dentre outros temas relevantes para as gestões municipais. Os eleitos cumprirão mandato de quatro anos.

Esses encontros refletem o compromisso dos gestores municipais em discutir e implementar políticas públicas que atendam às necessidades de suas comunidades, promovendo o desenvolvimento regional e a cooperação entre os municípios.

Além de Neto, estavam presentes na assembleia os prefeitos de Barra do Pirai, Kátia Cristina Miki; Barra Mansa, Luiz Antônio Furlani; Itatiaia, Kaio Marcio Resende de Paiva; Pinheiral, Luciano Muniz; Piraí, Luiz Fernando de Souza (Pezão); Porto Real, Alexandre Serfiotis; Quatis, Aluisio Max Alves D'Elias; Resende, Alexandre Sergio Alves Vieira (Tande); Rio Claro, Babton da Silva Biondi; Rio das Flores, Rodrigo Cibalena; e de Valença, Saulo Correa da Silva.

O prefeito Neto agradeceu aos prefeitos da região e ressaltou a necessidade de seguirem firmes no propósito de construir um futuro melhor para todos. “A união e o comprometimento continuam sendo a base para o desenvolvimento da nossa região. Em mais uma etapa dessa missão, seguimos trabalhando juntos para garantir melhorias e avanços para os moradores da nossa região. O esforço coletivo de todos os envolvidos tem sido fundamental para alcançarmos nossos objetivos. Nosso compromisso continua: trabalhar em conjunto para transformar a realidade da nossa região”, ressaltou Neto.

Ednardo Barbosa Oliveira, ex-prefeito de Pinheiral e ex-presidente do Cismepa, agradeceu ao prefeito Neto e à equipe do Cismepa durante sua gestão. “Quero agradecer à minha equipe que me deu suporte para que pudéssemos auxiliar os 12 municípios, e agradecer mais uma vez aos prefeitos que entraram comigo. Aproveito para parabenizar os que foram eleitos. O consórcio é uma ferramenta importante para vocês. Ele respeita a política que cada um implementa dentro do seu município. Tenho certeza que essa chapa, que tem o Pezão como presidente, vai poder trazer muito mais recursos para dentro do consórcio e, logicamente, trabalhar isso de maneira regional”, ressaltou Ednardo.

O prefeito de Piraí e novo presidente do Cismepa, Luiz Fernando de Souza (Pezão), ressaltou que sempre foi um defensor do consórcio. “Desde a associação de prefeitos, que eu pude presidir, e depois na Confederação Nacional dos Municípios, sempre defendíamos o consórcio. Inclusive acho que essa prática deveria ser disseminada para outras da nossa administração. Às vezes, a gente tem que renunciar a alguma ação dentro da nossa cidade para compartilharmos entre a gente. E isso fortalece muito. Portanto, fico muito agradecido. Podem ter certeza de que vou trabalhar muito para que, junto com o Tande e nosso conselho, possamos retribuir essa gentileza, esse carinho e apoio de vocês. Vamos à luta”, ressaltou o Pezão.

O vice-presidente do Cismepa, o prefeito de Resende, Alexandre Sergio Alves Vieira (Tande), salientou a satisfação de ter sido escolhido para essa missão. “Temos muitos desafios pela frente, como aprimorar o funcionamento do Hospital Regional com novas especialidades, viabilizar a contratação de procedimentos de alta complexidade e ampliar o escopo do consórcio, para que atenda também outras demandas do desenvolvimento regional".

O prefeito de Barra Mansa, Luiz Antônio Furlani Filho, agradeceu a oportunidade de fazer parte do conselho. “É uma honra trabalhar ao lado de vocês. Existem alguns desafios que precisamos administrar juntos. Nosso caminho é trabalhar em parceria, buscar soluções juntos e fortalecer essa união. Acredito muito na ideia de fazermos mais coisas em conjunto para melhorar os serviços e desburocratizar o nosso dia a dia. Vamos seguir unidos para enfrentar esses desafios e trazer melhorias para a nossa população”, destacou Furlani.