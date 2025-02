Semana da juventude fecha o primeiro ciclo de atividades - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 01/02/2025 19:31

Volta Redonda - A Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv) de Volta Redonda encerrou nesta semana o primeiro ciclo de atividades com os internos do Cense (Centro de Socioeducação) Irmã Asunción de la Gándara Ustara, unidade do Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas), no bairro Roma. O objetivo é fazer encontros periódicos com os jovens que cumprem medidas socioeducativas no município.

Na última quinta-feira, 30, a equipe da Sejuv levou para o Cense uma oficina de grafite com a Roda Cultural de Volta Redonda, que também promoveu batalha de freestyle com os integrantes da Roda de Rima. A ideia era mostrar como se se faz a rima no improviso. Participaram da atividade 16 meninos, divididos em quatro grupos. A ação na unidade do Degase contou com parceria das secretarias municipais de Cultura (SMC) e de Assistência Social (Smas).

“Assumimos a Secretaria em janeiro e já estamos trabalhando muito. Levar essas atividades que estimulam a criatividade dos menores da unidade do Cense/Degase de Volta Redonda é grande passo para o desenvolvimento sociedade como um todo. É dever do Poder Público mostrar e garantir oportunidades para esses jovens para que, quando saiam, tenham novas perspectivas. Nós planejamos fazer ações periódicas lá com eles, sempre com o intuito de mostrar novos horizontes para seguir”, falou o Secretário da Sejuv, Munir Francisco Filho.

Parcerias além do Poder Público

A equipe da Secretaria Municipal da Juventude também esteve na última quinta-feira, 30, em reunião com a coordenação da Fundação CSN. Participaram do encontro o secretário da Sejuv, Munir Filho; o subsecretário Sérgio Loureiro; o gerente-geral da Fundação CSN, André Leonardi; o gerente de Projetos, Fábio Silvestre; e o gerente de Cultura e Articulação da fundação, Helder Oliveira.

O objetivo da conversa foi reforçar as parcerias entre a secretaria e a fundação com foco no projeto Capacitar para Crescer. Criado em 2023, o Capacitar para Crescer fomenta o protagonismo juvenil e prepara para entrada no mundo do trabalho. O projeto é voltado para jovens de 14 a 17 anos que estão em busca do primeiro emprego, com ênfase no programa Jovem Aprendiz. Atualmente, o Capacitar para Crescer acontece nos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) por parceria entre a Smas e a Fundação CSN e, inclusive, dois jovens aprendizes, egressos do programa, atuam na Sejuv.

“Fortalecer parcerias como essa com a Fundação CSN é essencial para ampliarmos as oportunidades para a juventude de Volta Redonda. O projeto Capacitar para Crescer prepara os jovens para o mercado de trabalho e também os incentiva a se tornarem protagonistas de suas próprias histórias. Esse alinhamento entre poder público e setor privado é um exemplo de como podemos construir um futuro mais promissor para a nossa juventude”, disse o subsecretário Sérgio Loureiro.