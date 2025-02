Filho foi encontrado após trabalho da Semop - Foto: Divulgação - Semop

Publicado 03/02/2025 12:33

Volta Redonda - Um adolescente autista que fugiu de casa foi localizado nesse domingo (2), em Volta Redonda, por agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop). Ele foi encontrado após um trabalho integrado que contou com a participação da Guarda Municipal e o uso de câmeras de monitoramento da prefeitura. Segundo a mãe do jovem de 13 anos, ele fugiu após um desentendimento com o irmão, também adolescente.

Após a fuga do filho, a mulher, de 33 anos, procurou a Semop, na Ilha São João, em busca de ajuda. Com as características informadas por ela aos operadores do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e guardas municipais de plantão, os agentes em operação nas ruas conseguiram localizar o adolescente no bairro Retiro, próximo à Base Integrada de Segurança Pública, na Avenida Antônio de Almeida.

O Conselho Tutelar foi chamado e assumiu a ocorrência, tomando as medidas cabíveis. As partes foram orientadas e retornaram para casa.

“Em todas as questões inerentes à segurança pública, a Ordem Pública se coloca à disposição da população. De forma integrada e com o emprego de tecnologia de ponta, conseguimos auxiliar essa mãe aflita, que estava à procura de seu filho. Parabenizo todos os nossos agentes envolvidos. Agora, o caso será acompanhado pelo Conselho Tutelar”, disse o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.