Volta Redonda terá mais mil vagas de tempo integralFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 03/02/2025 12:27

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME), ampliou as vagas de tempo integral para Educação Infantil e Ensino Fundamental para o ano letivo de 2025, que inicia na próxima terça-feira, dia 4 de fevereiro. A medida foi possível por conta da adesão, por meio da SME, ao Ciclo 2 do Programa Escola em Tempo Integral, instituído pelo Governo Federal.

A iniciativa visa fomentar a criação de matrículas em tempo integral em todas as etapas e modalidades da Educação Básica, e prevê repasse financeiro para o município voltado para infraestrutura e compra de materiais. Em Volta Redonda, a pactuação prevê mais 1.086 vagas de tempo integral, 323 para creche, 375 para os anos iniciais (1º ao 5º) do Ensino Fundamental e 388 para os anos finais (6º ao 9º). Ao cumprir a meta, o município receberá R$ 5.282.955,60 a serem transferidos em duas parcelas.

Para o início do ano letivo de 2025, as vagas estão disponíveis em nove unidades, mas dez serão contempladas. A Creche Municipal Nosso Espaço, no Volta Grande III, vai funcionar toda em tempo integral, assim como o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Maria dos Santos Ribeiro Hygino, no Jardim Vila Rica; a Creche Municipal Raiozinho de Sol, no bairro Três Poços, e o CMEI Jezuaet de Souza, no bairro Retiro, terão os berçários funcionando em tempo integral; e o CMEI Herbert de Souza, no Belo Horizonte, terá a creche em tempo integral.

As escolas municipais Othon Reis Fernandes, no Verde Vale, e João Hassis, no Eucaliptal, vão oferecer vagas em tempo integral para os anos iniciais do Ensino Fundamental; e a Escola Municipal Nilton Penna Botelho, no bairro Roma II, e o Colégio José Botelho de Athayde, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), no bairro Vila Americana, terão vagas de tempo integral para os anos finais.

De acordo com o secretário de Educação, Osvaldir Denadai, o CMEI Irlei Lobo, no bairro 249, também será todo integral. “Hoje, a unidade também abriga os alunos do Centro Municipal de Educação Infantil Zilda Arns, no bairro Conforto, que está na fase final da obra de ampliação. Assim que os alunos do Zilda Arns voltarem para o prédio original, o CMEI Irlei Lobo passará a funcionar em tempo integral”, explicou Osvaldir, reforçando que a ampliação das vagas de tempo integral é um compromisso assumido com o Plano Municipal de Educação.