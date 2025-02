Jogos aconteceram no ginásio do Retiro - Foto: Divulgaçã - Secom/PMVR

Jogos aconteceram no ginásio do RetiroFoto: Divulgaçã - Secom/PMVR

Publicado 03/02/2025 15:27

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda promoveu no fim de semana uma seletiva de futsal feminino. Os jogos aconteceram no último domingo (2), no Ginásio Poliesportivo Amaro Inácio, no bairro Retiro, e reuniram cerca de 150 torcedores.

Três times participaram da seletiva – LR Futsal, Ás de Ouros e Plano B –, reunindo 45 atletas. A equipe campeã foi a LR Futsal, que vai representar Volta Redonda no torneio início da Copa TV Rio Sul. A competição antecede o campeonato masculino, que começa ainda neste mês de fevereiro.

“Achamos que a seletiva foi a forma mais justa de escolher a equipe para representar o município na competição. Fizemos da mesma forma para escolher o time masculino”, lembrou a secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela.