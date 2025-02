Ao todo, 130 pessoas se inscreveram para os cursos presenciais - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 04/02/2025 10:26

Volta Redonda - Os inscritos no vestibular dos cursos superiores gratuitos, promovido pela Prefeitura de Volta Redonda e voltado às Pessoas com Deficiência (PCDs), devem confirmar participação nesta quarta-feira, dia 5, das 8h às 18h, na sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), localizada na Avenida 17 de Julho, número 20, no bairro Aterrado.

Ao todo, 130 pessoas se inscreveram para as vagas em cursos presenciais. A confirmação da inscrição é essencial para garantir a participação no processo seletivo e a oportunidade de ingressar na faculdade. Para isso, os candidatos devem apresentar os seguintes documentos: RG, comprovante de residência e laudo médico.

Após a confirmação das inscrições, serão divulgados os cursos disponíveis e os horários das aulas. As provas serão realizadas de forma online para todos os candidatos, e as aulas terão início no dia 17 de fevereiro (segunda-feira).

Diploma Cidadão

A iniciativa faz parte do programa “Diploma Cidadão”, realizado por meio da parceria entre a prefeitura e o Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB), com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino superior e promover a inclusão educacional.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, destaca que o programa busca oferecer novas oportunidades de qualificação profissional para Pessoas com Deficiência.

“Os inscritos concorrem a vagas em cursos presenciais e devem seguir as próximas etapas do processo seletivo para garantir a matrícula. Essa é uma chance de se qualificar para o mercado de trabalho sem custos”, ressaltou o secretário.

A primeira turma do programa “Diploma Cidadão” ingressou na faculdade no segundo semestre de 2021 e a formatura está prevista para o meio deste ano.