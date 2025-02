Sistema de monitoramento com leitura de placas identificou carro do procurado - Foto: Divulgação - Semop

Sistema de monitoramento com leitura de placas identificou carro do procuradoFoto: Divulgação - Semop

Publicado 03/02/2025 16:33

Volta Redonda - Câmeras de leitura de placas de veículos, as OCR (Optical Character Recognition – reconhecimento óptico de caracteres, em português), auxiliaram a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) a prender, nesta segunda-feira, dia 3, um homem de 63 anos, foragido da Justiça. Ele foi detido no bairro Aterrado e encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

A prisão do homem ocorreu após as câmeras de leitura de placas alertarem as autoridades de segurança de que o proprietário de um HB20 prata possuía um mandado de prisão em aberto. Com essa informação, o setor de Inteligência da GMVR fez um estudo dos prováveis locais de circulação do veículo, e uma viatura ficou em alerta nas proximidades no horário previsto.

Após o sistema identificar o deslocamento do HB20, foi emitido um alerta ao patrulhamento, que conseguiu localizar o veículo e, em seguida, abordar o foragido nas proximidades de onde o carro estava.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou o emprego da tecnologia, que, segundo ele, torna as ações das forças de segurança de Volta Redonda mais assertivas e com menos efeitos colaterais.

"Volta Redonda hoje conta com amplo cerco tecnológico, com o monitoramento de diversos bairros feito de forma simultânea pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), o que torna as ações das forças de segurança mais eficazes. Nenhum veículo acessa ou sai de Volta Redonda sem que saibamos. Graças a essa tecnologia e ao trabalho da Guarda Municipal, tivemos sucesso em localizar o foragido e conduzi-lo à delegacia", comentou o Coronel Henrique, destacando também a importância da população para tornar Volta Redonda uma cidade cada vez mais segura.

“Solicitamos à população que continue confiando nas forças de segurança, pois estamos trabalhando de forma incansável na redução do crime em Volta Redonda, de forma integrada e com tecnologia de ponta. Em caso de denúncia, podem ligar para o 153, da Guarda Municipal, ou 190, da Polícia Militar”, concluiu.