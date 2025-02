"Fala com a Semapred" funciona como um canal de comunicação - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 04/02/2025

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred), lança, a partir desta terça-feira (4), o “Fale com a Semapred” – contato do aplicativo de mensagens WhatsApp para que a população conheça os serviços ofertados pela secretaria, busque ajuda (mantendo o anonimato) e permita que serviços parceiros – como Saúde, Educação e Assistência Social – possam alinhar as demandas recebidas.

A secretária municipal de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, explica que esse novo contato permite, por exemplo, que famílias e usuários que querem entrar no tratamento da dependência química, pessoas que têm dependência em jogos – e também em tabaco – possam fazer o agendamento via WhatsApp, por meio do número (24) 3511-3425.

"A equipe de abordagem da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), a Guarda Municipal (GMVR), ou seja, todos os serviços que estão na rua e que identificarem esses usuários que querem ou precisam ser inseridos no tratamento, já podem mandar uma mensagem e fazer um agendamento para que seja feita a triagem e o tratamento”, explicou a secretária.

O atendimento da Semapred via WhatsApp funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, tendo como responsável pelo primeiro acolhimento a parte técnica, composta por psicólogo e assistente social.

“Esses profissionais irão fazer uma intervenção breve para entender a complexidade do caso e quais os primeiros protocolos a serem seguidos, como se há necessidade de o atendido ser encaminhado para o leito 48h, situado no Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, no Aterrado, ou se será agendada uma triagem no próprio serviço com o usuário e sua família”, explicou Neuza Jordão.