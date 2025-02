Hospital São João Batista realizou mutirão de cirurgias no ultimo final de semana - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 04/02/2025 15:30

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, realizou mais um mutirão de cirurgias no último fim de semana. No total, dez moradores do município foram atendidos no último sábado, dia 1. Desse total, seis passaram por procedimentos de correção de estrabismo com a doutora Nathália de Almeida. Os pacientes, com idades entre 21 e 42 anos, tiveram alta no mesmo dia.

Outros quatro pacientes passaram por procedimentos com o doutor Eduardo. Duas mulheres, com 46 e 56 anos, receberam infiltração na coluna lombar, sendo liberadas no mesmo dia. Dois homens, de 66 e 76 anos, passaram por Derivação Ventrículo-Peritoneal (DVP), procedimento neurocirúrgico utilizado para tratar condições como hidrocefalia e aumento da pressão intracraniana. Durante a cirurgia, um cateter é inserido no ventrículo cerebral para drenar o excesso de líquido cefalorraquidiano, a fim de aliviar a pressão no cérebro.

A implementação dos mutirões de cirurgias tem permitido ao Hospital São João Batista oferecer um maior número de procedimentos para os moradores de Volta Redonda, além de manter o cronograma de cirurgias eletivas agendadas durante a semana, sem esquecer dos casos emergenciais, pois o HSJB é uma unidade de pronto atendimento.

“Graças à dedicação das nossas equipes e do nosso vice-prefeito Sebastião Faria (que também é diretor-geral do HSJB), o São João Batista tem conseguido ampliar o número de pessoas atendidas. E vamos melhorar ainda mais com a conclusão das obras de ampliação do hospital”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.