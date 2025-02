Mais de 20 pessoas participaram nesta terça-feira, dia 4 - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 04/02/2025 16:21

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio das Secretarias Municipais da Pessoa com Deficiência (SMPD) e Esporte e Lazer (Smel), realizou nesta terça-feira, dia 4, mais uma ação de inclusão social. Um grupo de 22 pessoas com deficiência, entre crianças, adolescentes e familiares aproveitou o dia no Parque Aquático Municipal – uma das principais opções de diversão, lazer e integração da cidade.

O transporte também foi garantido pelo “Transporte Cidadão”, uma iniciativa da prefeitura que facilita o deslocamento gratuito dos PCDs. A ação desta terça marca o início de uma série de passeios, com próximas edições programadas para os dias 7, 14 e 21 de fevereiro, sempre às sextas-feiras.

A iniciativa faz parte do compromisso da Prefeitura de Volta Redonda em promover a inclusão e o acesso a atividades de lazer especialmente para as pessoas com deficiência. Em janeiro, a SMPD também promoveu o “Janeiro Inclusivo”, levando crianças e adolescentes com deficiência, junto com seus familiares, para uma visita ao Zoológico Municipal (Zoo-VR), mais uma oportunidade de interação com a natureza e a comunidade.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, destacou a importância dessas iniciativas para garantir a inclusão social e o bem-estar da população com deficiência.

"Nosso objetivo é proporcionar momentos de lazer, convivência e integração, assegurando que as pessoas com deficiência também tenham acesso a espaços de lazer e possam vivenciar experiências de socialização", afirmou Uchôa.

Para frequentar o parque

Para frequentar o Parque Aquático Municipal, localizado na Ilha São João, é necessário ser morador de Volta Redonda, apresentar a carteirinha do parque, acompanhada de documento de identidade com foto e exame dermatológico em dia; menores de 14 anos só podem frequentar acompanhados dos pais; entre 14 e 17 anos podem frequentar sozinhos com autorização assinada pelo responsável na secretaria.

O atendimento ao público na secretaria é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45, e das 13h às 17h. Para fazer a carteirinha é necessário apresentar Documento de Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência de Volta Redonda, além de agendar o exame dermatológico. Para mais informações, entre em contato através do telefone do Parque Aquático: 3512-9883.

O Parque Aquático é um importante ponto de lazer na cidade e oferece três piscinas: uma para lazer (social), uma infantil e uma olímpica. Além disso, a estrutura conta com vestiários, cantina, sala administrativa, sala de professores e um espaço específico para exames médicos. O parque é uma opção gratuita para a população de Volta Redonda, sendo especialmente procurado nos dias mais quentes do ano.