O projeto Guarda Mirim terá inicio no mês de marçoFoto: Divulgação/Semop

Publicado 04/02/2025 22:40

Volta Redonda - O projeto Guarda Mirim, iniciativa da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) que ocorre por meio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), terá início em março. Desta vez a ação terá como foco a inclusão social. O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, se reuniu nesta terça-feira (4) com a secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, a Branca, e com o comandante da GMVR, Silvano de Paula, para definir detalhes do projeto que oferece a crianças e adolescentes noções de educação no trânsito, primeiros socorros e valores como cidadania e respeito.

O encontrou contou com a participação de representantes da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e da Casa da Criança e do Adolescente de Volta Redonda. Grupos das duas entidades serão os atendidos pela Guarda Mirim a partir do dia 10 de março.

Para o início do projeto, a Secretaria de Ordem Pública vai contar com uma van exclusiva para o transporte dos alunos e profissionais especializados para poder receber e lidar com esse público.

“Estamos muito motivados para dar início ao projeto. Dessa vez ele terá como propósito promover a inclusão social, além de nos aproximarmos da população enquanto Segurança Pública. Temos obtido um feedback muito positivo das atividades e acreditamos que por meio da Guarda Mirim conseguimos agregar um conteúdo muito importante, tornando os nossos alunos pessoas mais conscientes, responsáveis, disciplinadas e com respeito. Valores esses que nós esperamos de pessoas de bem”, pontuou Coronel Henrique.

Já a secretária de Assistência Social, Branca, disse que o Projeto Guarda Mirim valoriza não só as crianças, mas também as famílias. “É um projeto muito importante e que nós temos orgulho em participar junto da Ordem Pública e da Guarda Municipal, fortalecendo o papel da Assistência Social no cuidado com os moradores de Volta Redonda”, disse.

A diretora e coordenadora da Apae-VR, Fernanda Ferreira, agradeceu a oportunidade e falou sobre a importância da oferta de atividades como essa aos alunos da instituição.

“Para eles são importantes essas atividades e a inserção deles na sociedade. Mesmo com as dificuldades, nós sabemos a potencialidade de cada um e fico muito feliz de poderem ter essa oportunidade. Por isso, gostaria de agradecer ao Coronel Henrique. Tenho certeza que os nossos alunos vão surpreender a todos com o afeto deles”, disse Fernanda.

A Guarda Mirim integra o projeto da Semop “Cidadão em Construção” que também conta com a Minicidade do Trânsito e o Piloto Cidadão, que será lançado novamente na próxima segunda-feira (10), em evento na Ilha São João.