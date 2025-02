Memorial dos Ex-Combatentes continua de porta abertas ao público - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 05/02/2025 10:28

Volta redonda - O Memorial dos Ex-Combatentes, em Volta Redonda, segue de portas abertas ao público. A instalação abriga material bélico e relíquias utilizadas pelos ex-combatentes brasileiros da 2ª Guerra Mundial, que podem ser conferidos de terça a sexta-feira, das 9h às 16h. Com entrada gratuita, os interessados em visitas guiadas ou palestras devem fazer contato pelos telefones (24) 99265-0570 / 97834-3926 ou por e-mail: arfarveteranos@gmail.com.

O memorial também possui um museu com documentos, fardamentos militares, fotografias, jornais, mapas, revistas, além de novos uniformes operacionais. Segundo o diretor de Cultura da ARFAr (Associação dos Reservistas das Forças Armadas), Anisio da Silva Barbosa, ainda há uma biblioteca com um rico acervo de livros disponíveis para pesquisa no local.

“A biblioteca foi montada pelos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira e qualquer pessoa pode consultar a nossa coleção. Entretanto, não fazemos empréstimo de livros”, disse o veterano, acrescentando que a instalação do Memorial dos Ex-Combatentes conta com uma arquitetura ímpar.

“A edificação foi especialmente elaborada para realocar os ‘pracinhas’ –soldados da Associação dos Veteranos do Brasil – 5ª Seção Volta Redonda. O espaço foi inaugurado em 2002 pelo prefeito Antonio Francisco Neto, que manteve a consideração e o respeito por construir um memorial digno de abrigá-los, eternizando assim suas memórias em história viva e de honra à nação brasileira, que tanto deve a estes homens e mulheres motivados pelo sentimento patriótico”, diz Anisio da Silva Barbosa.

É destaque

O Memorial dos Ex-Combatentes de Volta Redonda é destaque na cultura local, nacional e internacional. A Associação Nacional dos Ex-Combatentes do Brasil – 5ª Seção Volta Redonda é sua mantenedora, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC). A Associação Nacional dos Ex-combatentes do Brasil também é filiada à Associação Internacional dos Ex-Combatentes da 2ª Guerra Mundial. O Memorial foi tombado pelo patrimônio através do Decreto nº 4.319 de 29/12/92.

Serviço – O Memorial dos Ex-Combatentes de Volta Redonda fica situado à Rua 303, bairro Sessenta.