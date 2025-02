As inscrições estão abertas até o próximo dia 28 - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 05/02/2025 13:38

Volta Redonda - Estão abertas até o próximo dia 28 as inscrições para os interessados em participar da Chamada para Aceleração do Vírgula Startups – programa realizado pelo espaço Vírgula Hub de Inovação, de Volta Redonda, localizado no Shopping Park Sul, que utiliza metodologia do Sebrae para capacitar empreendedores que querem criar startups. O cadastro pode ser feito pelo site www.virgulahub.com.br.

O objetivo do Vírgula Startups é apoiar a estruturação e o desenvolvimento de empreendimentos inovadores e projetos de inovação tecnológica em estágio inicial. Na fase de Aceleração, o empreendedor Pessoa Jurídica (PJ) poderá desenvolver e validar sua solução técnica (MVP – Minimum Viable Product).

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré, explica que, nesta etapa, a oportunidade, o mercado e a solução precisam ser definidos, o que envolve capacitações, experimentos e orientação da equipe do Vírgula e dos seus parceiros.

“Queremos juntar, aproximar a boa ideia de um empreendedor ao recurso necessário para que ela se transforme em realidade. O Vírgula é esse canal, esse meio, oferecendo os instrumentos necessários para que o empreendedor possa desenvolver sua ideia de negócio”, explicou o secretário.

Programa tem três etapas

O Vírgula Startups conta com três etapas, sendo a primeira delas a Pré-Aceleração, na qual é trabalhada a capacitação dos empreendedores para que possam colocar suas ideias no mercado de forma rápida e eficiente – alguns empreendedores já estão participando desta etapa, e os aprovados seguem automaticamente para a Aceleração.

Na chamada para a Aceleração, após a inscrição com apresentação de documentos e projeto, haverá seleção pela Banca Examinadora. Com o resultado final aprovado, segue-se para a Assinatura do Termo de Compromisso, e depois inicia-se a fase de Aceleração, que finaliza com o Demo Day – Pitch (dia da apresentação do projeto).

A última etapa é a Residência e, em breve, também será aberta chamada para esta fase, em que poderão participar da seleção startups que já aceleraram em outro lugar.