Investimentos trouxeram reduçaõ de 60% nos crimes em Volta RedondaFoto: Divulgação - Semop

Publicado 05/02/2025 11:10

Volta Redonda - Mais uma vez os investimentos em segurança feitos pelo governo municipal impactaram Volta Redonda de forma positiva. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ) mostram que os números de roubos e furtos caíram até 60% em janeiro deste ano, comparado ao mesmo período de 2024. O resultado é atribuído ao reforço no policiamento, à participação popular e às ações estratégicas integradas entre todas as forças de segurança (Guarda Municipal, polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e Federal) com o uso da tecnologia.

O furto a transeunte teve a maior queda, com 60%, seguido pelos roubos a residência, a transeuntes e de aparelho celular, que caíram 50%. O roubo de veículos teve uma redução de 40%, enquanto o roubo de rua caiu 33%.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou o investimento promovido pelo Poder Público municipal na Segurança Pública desde 2021, que contou com a aquisição de mais de 20 novas viaturas, o ingresso de novos agentes na Guarda Municipal, o convênio com o Governo do Estado, que possibilitou a contratação pela prefeitura de policiais militares para atuarem em seus dias de folga, através do Proeis (Programa Estadual de Integração na Segurança).

Coronel Henrique citou ainda a realização de ações estratégicas integradas, que contam com a aplicação da tecnologia no combate e prevenção ao crime – como as mais de 1.700 câmeras e o sistema de reconhecimento facial, que já retirou das ruas foragidos da Justiça de forma inteligente e eficaz.

"O prefeito Neto é um visionário e sempre nos apoiou em todos os avanços que tivemos que fazer na segurança pública de Volta Redonda. Sem dúvidas, esses resultados positivos são frutos do trabalho que vem sendo executado pelo Poder Público. Avançamos muito através de todos os investimentos feitos, da integração entre as forças de segurança e do apoio da população, afinal, o sucesso na segurança pública só acontece com a participação da sociedade”, disse Coronel Henrique, completando: “Mais investimentos importantes ainda estão por vir e visam estruturar a cidade, do ponto de vista da segurança pública, para o futuro”.

Mais câmeras, aliados e obras estruturais

Para 2025, uma série de investimentos estão previstos, entre eles: a ampliação no número de câmeras de monitoramento, com a incorporação de equipamentos particulares; o aumento de aliados, com o estímulo a participação dos grupos de WhatsApp da Semop; e a realização de obras estruturais importantes como o novo quartel da Guarda Municipal e o Batalhão de Ações com Cães (BAC), este último com o objetivo de combater o crime organizado e o tráfico de drogas em todo o Sul Fluminense.

“São investimentos importantes que visam estruturar a segurança pública de Volta Redonda para o futuro. São quartéis que vão facilitar a logística para a realização de operações e terão um papel fundamental no combate ao crime no âmbito regional e no aumento da sensação de segurança por parte da população. As pessoas verão o movimento desses policiais militares e guardas municipais, confiarão mais nos órgãos de segurança e automaticamente participarão mais da construção de uma cidade mais segura”, pontuou Coronel Henrique.

O prefeito Antonio Francisco Neto frisou que uma de suas prioridades em seu sexto mandato é a Segurança Pública e lembrou que em Volta Redonda o tema é um dever de todos.

“Quando falamos em segurança, estamos falando de qualidade de vida, de bem-estar, e a vigilância tem que ser constante e é isso que temos promovido. Acreditem, Volta Redonda vai ser a cidade mais segura desse país”, concluiu Neto.