A academia funciona na Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac,Foto: Arquivo - Secom/PMVR

Publicado 06/02/2025 14:54

Volta Redonda - A Academia de Musculação da Arena Esportiva Nicolau Yabrudi (Seu Nula), no bairro Voldac, em Volta Redonda, ampliou o horário de funcionamento para atender um maior número de alunos pelo Programa Viva+, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). A academia passa a atender os alunos, dos 18 aos 59 anos, de segunda a sexta-feira, das 6h às 22h. Os novos horários agora disponíveis são: das 6h às 7h, do meio-dia às 13h e das 17h às 18h.

A inscrição para participar das aulas, de forma gratuita, deve ser feita diretamente com os professores na academia, na Arena Esportiva, localizada na Rua Carlos Marques, nº 141, bairro Voldac. É necessário apresentar cópia do documento de identidade (RG), comprovante de residência e atestado de exame para atividades físicas, além de agendar uma avaliação com o professor. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone: (24) 3512-9888.

O treino na Academia da Arena Esportiva tem supervisão de profissionais de educação física e o objetivo de aprimorar a aptidão física para a saúde da população da cidade. O número de vagas por turma é de 15 alunos e as aulas são duas vezes por semana.