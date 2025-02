Novas patrulhas tem como objetivo atuar nas causas sociais - Foto: Thiago Santos/Semop

Novas patrulhas tem como objetivo atuar nas causas sociaisFoto: Thiago Santos/Semop

Publicado 06/02/2025 11:20

Volta Redonda - Volta Redonda lança na próxima segunda-feira, dia 10, em evento marcado para as 18h na Ilha São João, três novas patrulhas de proteção da Guarda Municipal (GMVR). O objetivo é fortalecer ainda mais a segurança pública na cidade, atuando na prevenção, mediação e repressão a conflitos sociais, garantindo um atendimento adequado aos temas que envolvem crianças e adolescentes, animais e o meio ambiente e em casos de intolerância religiosa, preconceito racial e contra pessoas com deficiência (PCDs) e LGBTQIA+.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, lembrou que Volta Redonda foi pioneira no lançamento das patrulhas Maria da Penha e de Proteção ao Idoso, e destacou que essa ação atende às demandas atuais da sociedade.

“Mais uma vez estamos saindo na frente com a criação dessas novas patrulhas. São medidas para a construção de uma sociedade mais igualitária, até porque as legislações estão em constantes evoluções. A ideia é que essas novas patrulhas sejam capazes de atender de forma especializada, dentro de uma pessoalidade, a fim de reduzirmos significativamente alguns conflitos sociais São temas importantes para a sociedade de Volta Redonda e que atendem ao desejo da população, assim como do prefeito Neto”, disse Coronel Henrique.

Estrutura de proteção consolidada

Volta Redonda já conta com a Patrulha Maria da Penha - voltada às mulheres vítimas de violência doméstica; a Patrulha Escolar, que auxilia no fluxo de trânsito na entrada e saída das escolas, garante a segurança de profissionais e estudantes e atua na resolução de conflitos; e com a Patrulha de Proteção ao Idoso, que atua no combate a situações de violência aos maiores de 60 anos, além de levar informações sobre os direitos da Melhor Idade.

“Temos uma estrutura de segurança pública consolidada, além de contarmos com a integração entre os órgãos de segurança e a parceria com a sociedade. O sucesso na segurança pública só acontece com todos em prol de um único objetivo”, finalizou Coronel Henrique.

Lançamento de patrulhas e entrega de viaturas

Durante o evento de lançamento das novas patrulhas, haverá a entrega das novas viaturas da Ordem Pública e Guarda Municipal, destinadas à ampliação do policiamento noturno em Volta Redonda, além do lançamento do projeto “Piloto Cidadão” e a ampliação do “Guarda Mirim”.