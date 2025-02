Encontro aconteceu na Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 06/02/2025 15:24

Volta Redonda - A construção da nova Estação de Tratamento e Água (ETA) no bairro Aero Clube, em Volta Redonda, avançou mais uma etapa nessa quarta-feira, dia 5, após reunião na Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade (Seas-RJ), que contou com a participação do secretário Bernardo Rossi, de equipes do Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) do município e do deputado estadual Munir Neto. A nova ETA vai dobrar a capacidade de abastecimento do município, que atualmente é de 1.200 litros de água por segundo com a ETA Belmonte.

O objetivo do encontro na Seas-RJ foi a verificação de possíveis pendências do projeto para, quando o aval sair, o termo de referência seja feito e logo ocorra a assinatura do convênio entre os governos municipal e estadual.

O diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, explica que a primeira etapa, que envolve o acerto da disponibilidade da verba, já está concluída – R$ 95 milhões, sendo R$ 50 milhões do Governo do Estado e a contrapartida da prefeitura no valor de R$ 45 milhões. O projeto foi aprovado pelo governo estadual, por meio do Fecam (Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano), e a segunda etapa é o convênio que será assinado pelo governador Cláudio Castro e o prefeito Antonio Francisco Neto.

“A etapa de estudo e a avaliação do projeto pela equipe de projeto da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade já está bem adiantada, porque nós estamos fazendo, em paralelo à assinatura do convênio, o estudo, a verificação do projeto, para quando já tiver o aval, já seja feito o termo de referência. E, em breve, o convênio será assinado”, explicou PC, citando que a reunião dessa quarta contribuiu para esse avanço.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, Jorginho Fuede, o encontro foi produtivo e serviu para estreitar ainda mais as relações entre as pastas de Meio Ambiente. “Essa reunião foi fundamental para alinharmos diversas demandas e avançar nessa questão do abastecimento de água, tão importante para o meio ambiente e qualidade de vida da população”.

O deputado estadual Munir Neto agradeceu ao secretário Bernardo Rossi pelo encontro e pela ajuda para que o projeto avance. “O Bernardo vai cumprir, nos atender, como ele já vem fazendo desde o ano passado. Quero agradecer ao Bernardo, ao governador Cláudio Castro, pela parceria vitoriosa. Assim, a gente melhora a cada dia mais a qualidade de vida da população”.

O secretário Bernardo Rossi afirmou que o processo está avançando bem. “Estou correndo contra o tempo e logo vamos assinar o convênio da Estação de Tratamento de Água. O governador tem um carinho muito grande pela região Sul Fluminense, e a gente segue com boas notícias. Conte conosco”.

O prefeito Antonio Francisco Neto parabenizou o empenho de todos os envolvidos no trabalho para que a nova ETA saia do papel e beneficie a população de Volta Redonda. “O governador Cláudio Castro, o secretário Bernardo Rossi, o deputado Munir Neto, o PC, com sua equipe, e nosso secretário de Meio Ambiente, o Jorginho Fuede, todos estão focados e trabalhando bastante para que a gente consiga construir o quanto antes mais esse legado para nossa população”.

Nova estação

O projeto aprovado prevê a contratação de empresa de engenharia para fornecimento e instalação de uma ETA em aço inox. A nova unidade será uma estação do tipo modular, a ser construída em um terreno da prefeitura no bairro Aero Clube, próximo à garagem municipal. Terá capacidade de tratamento de 1.200 litros por segundo, a mesma da ETA Belmonte.

A nova ETA fará a captação e tomada de água, com elevatória de água bruta, tratamento de lodo, elevatória de água tratada, reservatório de contato, subestação elétrica e redes adutoras. Na fase inicial, serão 800 litros por segundo, solucionando problemas como a falta d’água em dias mais quentes. Depois a capacidade será ampliada para 1,2 mil litros por segundo.