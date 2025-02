A entrega das obras está prevista para o mês de maio - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 06/02/2025 15:29

Volta Redonda - As obras de reforma e ampliação do Hospital São João Batista (HSJB) seguem a todo vapor em Volta Redonda, com avanços em diversas frentes de trabalho, como instalações elétrica, hidrossanitária e de gases medicinais, além de acabamento da parte de alvenaria. De acordo com a empresa responsável pelas obras, a MMC Engenharia, as equipes estão finalizando toda a parte de piso e revestimentos cerâmicos, assim como todas as alvenarias.

O serviço continua também com o acabamento de instalação das esquadrias (janelas e portas), enquanto as louças de cerâmica já foram instaladas nos 4º e 5º pavimentos. E também estão sendo preparadas as alvenarias para que possa prosseguir o serviço de pintura geral do prédio.

A fabricação e montagem dos dutos de ar-condicionado de todo o prédio estão 90% concluídas; a passagem de todo cabeamento de elétrica referente ao ar-condicionado está 80% concluída; e as equipes estão finalizando a instalação das caixinhas de tomadas e interruptores – os quadros de elétrica seguem 90% instalados.

Na parte hidrossanitária, seguem sendo realizados os últimos ajustes com a construção das caixas de saída de todo o esgoto do prédio que irá para Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), construída em frente ao hospital. E em relação às tubulações de gases medicinais, estão sendo feitos ajustes e nivelamentos das instalações de cobre e das tubulações de incêndio, no 4º e 5º andares.

Segundo a empresa, todo o prédio está com pintura 95% concluída; assim como 95% do piso porcelanato, 90% do revestimento cerâmico das paredes, 85% dos peitoris em requadro externo, 70% das janelas externas (esquadrias), 90% do piso de cimento da calçada e 95% na instalação do sistema de combate a incêndio.

“A obra está evoluindo bem e já conseguimos visualizar um pouco do que será esse novo prédio. Logo a população terá um novo São João Batista, com maior capacidade de atendimento e mais conforto para seus pacientes e funcionários”, disse o diretor-geral do hospital, o vice-prefeito Sebastião Faria.

Novo prédio contará com cinco pavimentos

Depois de pronto, o novo prédio do HSJB, que está sendo construído no antigo estacionamento dos funcionários, contará com cinco andares que vão abrigar o Centro Cirúrgico, o Centro de Material Esterilizado (CME) e a unidade de internação pós-cirúrgica, com capacidade para dez leitos em apenas um dos pavimentos. Este, por sua vez, ficará interligado ao primeiro andar do prédio atual do São João Batista, por meio de rampa e elevador.

O último andar abrigará a nova UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), que terá 20 leitos, além da UCI (Unidade de Cuidados Intermediários), com dez leitos. Essa estrutura terá ligação com o segundo andar do atual prédio do hospital, também por meio de rampa e elevador.

O novo prédio anexo contará ainda com estacionamento (70 vagas) nos três primeiros pavimentos andares; vai abrigar um novo espaço do almoxarifado; e terá a ampliação da recepção principal e banheiro com acessibilidade.

“Estamos prevendo entregar mais esse legado à população no dia 29 de maio e tenho certeza que vai beneficiar quem mais precisa, que é o paciente do SUS (Sistema Único de Saúde). Graças a investimentos que estamos fazendo e a parcerias com a do Governo do Estado, vamos tornar a Saúde de Volta Redonda a melhor do país”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.