Asfaltamento do viaduto foi concluído nesta quinta-feira, dia 6 - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 06/02/2025 15:54

Volta Redonda - A empresa responsável pela construção do viaduto que vai ligar os bairros Voldac e Niterói, em Volta Redonda, concluiu nesta quinta-feira, dia 6, o asfaltamento da estrutura. No total, foram utilizadas cerca de 15 toneladas de asfalto para o trecho, com extensão de 200 metros, que começou a receber o serviço já na quarta-feira, dia 5.

Segundo a empresa responsável pela construção, a obra encontra-se em seus estágios finais. A previsão é que as juntas de dilatação da estrutura do viaduto cheguem em aproximadamente 15 dias. Faltam ser realizados, ainda, os serviços de drenagem e iluminação. Com essas etapas concluídas, o local poderá ser inaugurado e liberado para o trânsito.

A obra é considerada de grande importância para o fluxo de veículos, pois vai facilitar o trânsito para os motoristas e passageiros que se dirijam a bairros como Retiro, Voldac, Niterói e Barreira Cravo, entre outros.

Outras obras

O Plano de Mobilidade Urbana, em execução pela prefeitura, ainda tem outras obras em andamento. Uma delas é a alça do viaduto Heitor Leite Franco (sentido Aterrado), que vai interligar a estrutura à Avenida Mário César Di Biase (a Avenida do Canal), e dali levará à outra estrutura em construção: a ponte que vai ligar o Aterrado, nas proximidades do Fórum, ao Aero Clube, ao lado do Kartódromo.

O objetivo é desafogar o trânsito no Aterrado, um dos principais centros comerciais da cidade, que enfrenta tráfego intenso na Avenida Sete de Setembro, permitindo que os condutores que seguem para o Retiro, Aero Clube e Voldac, entre outros, acessem a alça e a ponte, agilizando assim seus deslocamentos.

“Estamos muito animados com o andamento das obras. Em breve, o viaduto entre o Voldac e Niterói poderá receber o trânsito, desafogando o fluxo de veículos no local. É mais um passo para fazermos de Volta Redonda a cidade em que sonhamos viver”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.