O acidente aconteceu na altura do bairro Água Limpa - Foto: Divulgação/PRF

O acidente aconteceu na altura do bairro Água LimpaFoto: Divulgação/PRF

Publicado 07/02/2025 12:52

Volta Redonda - Na madrugada desta sexta-feira, dia 7, um motorista de 23 anos teria perdido o controle do carro, causando um acidente na BR 393, na altura do bairro Água Limpa, em Volta Redonda. De acordo com a PRF, o automóvel ainda colidiu com um pequeno posto, e em seguida, caiu em uma ribanceira na mata fechada.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista teve ferimentos leves e foi encaminhado para o Hospital São João Batista.