O homem foi encaminhado para a 93ª DP, em Volta Redonda - Foto: Divulgação/Operação Segurança Presente

Publicado 07/02/2025 12:14

Volta Redonda - Agentes da Operação Segurança Presente prenderam em flagrante na ultima quinta-feira, dia 6, um homem de 25 anos por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na Rodoviária Francisco Torres, no bairro Laranjal. Com o suspeito foram encontrados 112 pinos de cocaína.

Os policiais faziam patrulhamento e perceberam que o homem apresentava nervosismo com a presença dos PMs no local. Ao ser abordado e questionado se havia algum material ilícito com ele, o homem negou, mas durante revista os agentes encontraram a droga acondicionada em pinos na mochila dele.

Aos agentes, o homem disse que estaria sendo obrigado a transportar o entorpecente para ser entregue a uma pessoa que ele não conhecia. Os policiais então lhe deram voz de prisão e o encaminharam à delegacia da Polícia Civil de Volta Redonda (93ª DP), onde permaneceu preso em flagrante por tráfico de drogas.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou os agentes e destacou que a prisão é resultado dos investimentos promovidos pela Prefeitura de Volta Redonda em Segurança Pública.

"Parabenizo os agentes pela ação que resultou na prisão por tráfico de drogas. Essa ação é fruto do reforço em Segurança Pública que impacta a cidade positivamente. Graças ao investimento feito pela Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, conseguimos ampliar a atuação da Operação Segurança Presente, chegando até a rodoviária. Entendemos que é um local estratégico, que recebe muitas pessoas que vêm de fora, assim como os moradores daqui, e precisávamos ter esse ambiente mais seguro", disse Coronel Henrique.