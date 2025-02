A ação ocorreu na Praça Sávio Gama, no Aterrado - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 07/02/2025 12:27

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), realizou nesta quinta-feira, dia 6, a primeira ação do Projeto Integrare de 2025, uma iniciativa voltada para a integração de serviços e secretarias com o objetivo de promover a identificação, o acolhimento e o atendimento à população em situação de rua.

Durante toda a manhã, equipes do Centro Pop, da Abordagem Social e do Departamento de Proteção Especial (DPES) estiveram na Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado, oferecendo um café da manhã para a população em situação de rua e realizando diversos serviços, como o encaminhamento para a segunda via de documentos, orientações sobre serviços socioassistenciais e muito mais.

A ação contou com a colaboração das secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred). A SMS, por meio do programa Consultório na Rua (CnaR), levou o acolhimento do Centro de Atenção Psicossocial (Caps AD), além de realizar aferição de pressão arterial, testes rápidos e orientações. A SMAPD também esteve presente com sua equipe, promovendo apoio psicológico e social.

A secretária municipal de Assistência Social, Rosane Marques, destacou a importância do projeto para o acolhimento efetivo desse público.

“Criamos o Integrare para promover a integração entre as diversas secretarias municipais e proporcionar um atendimento integral à população em situação de rua. Ao reunir tantos serviços em um único local, conseguimos garantir um atendimento mais completo e humanizado”, afirmou.

A coordenadora do Serviço de Abordagem Social, Hosana Dias Cândido Lourenço, também ressaltou a importância da ação para a população em situação de rua.

“Esse tipo de atendimento é fundamental para promover a reintegração dessas pessoas à sociedade, oferecendo a elas a oportunidade de acessar serviços essenciais que, muitas vezes, não conhecem ou não têm acesso. Estamos aqui para ouvir, orientar e, acima de tudo, acolher”, comentou Hosana.