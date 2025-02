Bloco contará com 510 participantes da melhor idade - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 07/02/2025 13:15

Volta Redonda - A sorte está lançada e a expectativa é que sopre a favor do Bloco da Vida – da Prefeitura de Volta Redonda –, que neste ano vem com o enredo supersticioso “Se é sorte ou azar, só o tempo dirá”. A profecia é que as energias positivas estejam ao lado dos 510 participantes do maior bloco carnavalesco da Melhor Idade da região, que iniciaram a temporada de ensaios para o Carnaval 2025 de Volta Redonda.

Os ensaios são abertos ao público e acontecem na Ilha São João, sempre às 19h, todas às segundas e quartas-feiras. Segundo o carnavalesco Paulo Bernardo, o bloco entrará na avenida no dia 1º de março (sábado) com quatro carros alegóricos, 48 destaques, 13 alas (incluindo a das baianas) e a bateria do mestre Wellington com 50 componentes.

“No primeiro dia fizemos uma reunião para tirar todas as dúvidas. Também entregamos a letra do samba-enredo deste ano para todos já entrarem no ritmo musical. A expectativa para o desfile é ótima, esse enredo tem uma energia muito positiva, o Bloco da Vida não vai dar sorte para o azar, e vai brilhar mais uma vez”, disse o carnavalesco, que ainda aproveitou para explicar sobre o tema do enredo.

“Sorte ou azar são duas energias opostas, mas complementares que acompanham o ser humano desde sempre. Dizem que na vida para ter sucesso e prosperidade é preciso ter muita sorte. Do contrário, terá sido azar por não ter alcançado esses objetivos. Com isso, reunimos para as fantasias os mais tradicionais símbolos supersticiosos como, Ferraduras de 7 furos, Trevo de 4 folhas, Amuletos da Sorte, Figas, A mística do 13, Olho Grego, e ainda representações de benzedeiras e ciganos”, comentou Paulo Bernardo.

Ricardo Ballarini, coordenador do Banco da Cidadania e responsável pelo Bloco da Vida, citou que toda a ornamentação é de confecção própria da equipe num trabalho incansável que começou no fim do ano passado.

“Todos os adereços e as fantasias do bloco são feitos pela equipe do Bloco da Vida, uma equipe campeã. A nossa Melhor Idade se alegra e fica contando os dias para desfilar, com uma empolgação invejável nos ensaios. Convido toda a população a prestigiar o maior bloco de idosos do país”, destacou Ballarini.

Enredo: ‘Se é sorte ou azar, só o tempo dirá’

A chama do poder me seduziu

A gana de vencer me incentivou

Fui buscar o meu destino, na roda da fortuna a cigana me falou.

Mas se o tempo fechar, faço o meu mapa astral, me guio nas estrelas nesta noite de magia. Jogo cartas de tarô aos búzios eu vou...

Não vou dar sorte para o azar.

Bis:

Lá em casa não tem espelho quebrado, nem relógio atrasado para me atrasar, tem ferradura na porta para entrar, tem ferradura na porta para entrar.

Fitas do Senhor do Bonfim amarradas no pulso eu sigo a procissão, fazendo os meus pedidos com amor e devoção.

Eu levo o meu patuá para afastar o mau agoro, só tenho sorte no amor e azar no jogo.

Mas não desisto, faço uma "fé", aposto hoje na alegria, para ter satisfação para toda a vida.

Refrão:

Eu vou me banhar de arruda e guiné, sai fora olho gordo, vou rezar com muita fé, se é sorte ou azar, o tempo vai dizer, o bloco da vida, vem para te benzer.