Obras foram realizada próximo a subprefeitura, no bairro RetiroFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 07/02/2025 14:46

Volta Redonda - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) concluiu recentemente a substituição de uma antiga rede de esgoto de ferro fundido, no entroncamento entre as Avenidas Sávio Gama e Antônio de Almeida, próximo à Subprefeitura do bairro Retiro. Foram instalados 36 metros de nova tubulação de PVC de 250 mm, em substituição à estrutura antiga, que estava obstruída, beneficiando moradores e comerciantes da região.

“Identificamos que havia a obstrução devido à corrosão e ao entupimento, o que dificultava a coleta do esgoto na localidade, provocando mau cheiro e transtornos aos moradores. A nova rede é composta de um material com maior durabilidade, evitando riscos de corrosão e ferrugem ao longo do tempo e, consequentemente, entupimentos a longo prazo”, explicou o gerente de Manutenção do Saae-VR, José Marques Rigon.

O gerente de Manutenção explicou ainda que, para a realização do serviço, considerado complexo – em um local com grande movimentação de veículos e pedestres –, foi necessária uma força-tarefa da autarquia e um estudo técnico na área, devido à presença de tubulação de gás nas proximidades. O trabalho contou com o apoio de retroescavadeira, caminhão basculante e finalização com asfaltamento.

“Constantemente, a equipe de manutenção fazia reparos de forma preventiva, evitando que os transtornos fossem maiores. Com essa substituição, ocorrerá uma melhoria no funcionamento da rede, diminuindo os riscos de extravasamento e fugas de esgoto no local”, afirmou o gerente de Manutenção.

O Saae-VR aproveita a ocasião para lembrar que as redes de esgoto são projetadas para receber 99% de material líquido e somente 1% de resíduos sólidos. A autarquia reforça a importância da conscientização sobre o descarte indevido na rede, que provoca, além de estragos nas tubulações, prejuízos à qualidade de vida de toda a população.

“Temos investido regularmente na troca de redes antigas por novas, reduzindo a quantidade de ocorrências e melhorando o acesso da população ao saneamento e à água potável. E, com o apoio de todos, conseguiremos prestar um atendimento cada vez melhor”, afirmou o diretor-executivo do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC.