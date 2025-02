Homem foi detido na Avenida Amaral Peixoto - Foto: Divulgação/Semop

Homem foi detido na Avenida Amaral PeixotoFoto: Divulgação/Semop

Publicado 07/02/2025 20:44

Volta Redonda - Um homem de 41 anos, condenado a mais de sete anos de prisão por tráfico de drogas e furto em Angra dos Reis, foi preso nessa quinta-feira (6) em Volta Redonda com o uso de câmeras de reconhecimento facial. A prisão foi realizada por agentes da Operação Segurança Presente.

O foragido da Justiça foi detido na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, após ser reconhecido pelo sistema que funciona através do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública). Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde foi confirmado o mandado de prisão em aberto e permaneceu preso.

Dezenove prisões com uso do reconhecimento facial

Com essa última prisão, o número de foragidos detidos com o uso da tecnologia de reconhecimento facial, em pouco mais de três meses, chegou a 19 em Volta Redonda. Entre as prisões estiveram foragidos por associação e tráfico de drogas, homicídio e falta de pagamento de pensão alimentícia.

As câmeras com sistema de reconhecimento facial em Volta Redonda ficam em pontos estratégicos e são reposicionadas constantemente, atendendo a critérios como manchas criminais e grande fluxo de pessoas. Até por questões de efetividade, esses locais não são revelados.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou que todas essas prisões são frutos da integração e do sistema de monitoramento da cidade.

“Esse é o resultado do investimento em tecnologia, aliada ao empenho e integração das forças de segurança e também com a população, através dos nossos grupos de proximidade. Hoje são mais de 13 mil aliados da Segurança Pública de Volta Redonda, que por meio do WhatsApp têm demandado às forças de segurança, fazendo com possamos agir de forma cirúrgica onde a população precisa”, destacou Coronel Henrique.

O prefeito Antonio Francisco Neto lembrou que Volta Redonda tem sido pioneira na Segurança Pública, inclusive sendo a primeira depois da capital a contar com o sistema de reconhecimento facial, que tem auxiliado na prisão de foragidos da Justiça.

“Hoje Volta Redonda é uma referência em segurança no estado e também no país. Temos quase 2 mil câmeras de segurança, contamos com profissionais capacitados na Secretaria de Ordem Pública e também na nossa Guarda Municipal, além das parcerias com o Governo do Estado, que ampliam o policiamento em toda a cidade. Temos diminuídos os índices de crimes graças a todo esse aparato e a população reconhece o trabalho que nós estamos fazendo na segurança do município”, disse o prefeito Neto.