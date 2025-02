Suspeito foi preso no bairro Três Poços - Foto: Divulgação/93ªDP

Suspeito foi preso no bairro Três PoçosFoto: Divulgação/93ªDP

Publicado 07/02/2025 21:20

Volta Redonda - Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 1ª CIA do 28º Batalhão de Volta Redonda, prenderam um homem que é apontado como gerente do tráfico de drogas na cidade. A prisão ocorreu na tarde desta sexta-feira, dia 7.

De acordo com a PM, constava um mandado em aberto para o suspeito, que foi abordado no bairro Três Poços. Ainda de acordo com os agentes, o homem ainda tentou se evadir do local. O suspeito foi encaminhado para a 93ª DP de Volta Redonda, onde está à disposição da justiça