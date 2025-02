A visita aconteceu no Centro de Atendimento ao Idoso, no bairro Ano Bom - Foto: Felipe Vieira

Publicado 07/02/2025 20:54

Barra Mansa - Nesta sexta-feira, dia 07, a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, visitou o Centro de Atendimento ao Idoso, situado na Rua Bráulio Cunha, nº 70, no bairro Ano Bom. O objetivo foi conhecer a estrutura da unidade para fomentar os serviços destinados às pessoas da terceira idade.



Juntamente a Joseane estava a presidente da Associação dos Diabéticos de Barra Mansa (Adibam), Gina Mara, o coordenador do Centro de Atendimento do Idoso, Jessé Mendes, a coordenadora da Proteção Social Básica do município, Cátia Batista, o vereador Eduardo Pimentel, além de servidores que trabalham na Secretaria de Assistência Social.



Na ocasião, a secretária frisou a importância de unir forças buscando o melhor atendimento à população, neste caso, aos idosos. “Toda oportunidade de conhecer o funcionamento de um equipamento que presta serviço às pessoas é importante. Vir ao Centro do Idoso é uma grande alegria. Tivemos uma conversa muito proveitosa com o Jessé e o vereador Eduardo Pimentel, buscando fortalecer nossas atividades com a população da melhor idade. Daqui, saímos com várias ideias que em breve vamos procurar colocar em prática”, comunicou.



O coordenador do Centro, Jessé Mendes, pontuou que diversas iniciativas para aperfeiçoar a qualidade de vida dos idosos estão sendo planejadas e agradeceu a presença dos profissionais da secretaria. “Nosso espaço está se preparando para receber novas atividades. Ter a presença da secretária Joseane e dos funcionários da Pasta foi de grande relevância para nós. Seguiremos juntos fomentando as ações para terceira idade em nosso município”, disse.



A presidente da Associação dos Diabéticos de Barra Mansa (Adibam), Gina Mara, destacou o trabalho em conjunto com as secretarias de Assistência e também da Saúde. “Estamos muito felizes com os serviços que estamos programando para os idosos. Agradecemos o apoio das secretarias de Assistência Social e de Saúde, com foco neste mês de fevereiro que é dedicado ao idoso”, disse.