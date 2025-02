SMDH definiu datas e metas para o ano de 2025 - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

SMDH definiu datas e metas para o ano de 2025Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 09/02/2025 12:13

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda, através da assessoria técnica de Promoção da Diversidade de Gênero, definiu o planejamento de atuação para este ano. O objetivo é trabalhar nas ações públicas para ampliar a conscientização da população no combate à violência contra a população LGBTI+, a partir da aceitação de que as pessoas são diferentes, tem pontos de vistas diferentes e vivem a partir deste respeito.

De acordo com a assessora técnica Thamires Torres, que é a responsável por planejar as ações junto com a equipe da SMDH, serão várias as participações planejadas pela SMDH durante o ano. Uma delas acontece no dia 31 de março, Dia Internacional da Visibilidade Trans: Semana da Visibilidade Trans+.

As atividades envolvem “Encontro com o Conselho Municipal dos Direitos da População LGBTI+ e população trans do município de Volta Redonda para roda de conversa e possível apresentação de sessão de cinema para debate”. O evento será no IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), no bairro Nossa Senhora das Graças (Rua Antonio Barreiros, 212).

Outras ações

No dia 14 de maio, em comemoração ao Dia Internacional de Combate à Homofobia (17 de maio), serão realizadas ações pela Semana de Combate ao Estigma e Discriminação. A ação prevista é um seminário temático com o movimento social para os servidores públicos de Volta Redonda e sociedade civil, que trate sobre a diversidade de gênero. Haverá a exibição de um documentário e palestras no IFRJ de Volta Redonda.

No dia 27 de junho – Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+: Mês do Orgulho LGBTQIAPN+ – haverá a organização do Fórum do Orgulho LGBTQIAPN+ com campanhas de conscientização e combate à LGBTIFobia, em parceria com a sociedade civil, com intervenções culturais.

29 de agosto – Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. A atividade será o ‘Café das Sapatão’, momento para a reunião com o movimento social e servidores públicos, com o objetivo de conversar sobre as demandas e atravessamentos da população lésbica, bem como promover campanhas de combate à violência de gênero, em parceria com o Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher) e Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) na sede da SMDH (Rua Antonio Barreiros, 232, bairro Nossa Senhora das Graças).

12 de novembro – ação em alusão ao Dia da Consciência Negra (20/11): enfoque na Diversidade Sexual e de Gênero. Atividades programadas: Ação de reflexão sobre as questões de raça e identidade de gênero, destacando a interseccionalidade da população negra LGBTQIAPN+ em escolas. Um dos objetivos é sensibilizar sobre as especificidades da luta contra o racismo e a homofobia.

1º de dezembro (semana toda) – Dia Mundial de Luta contra Aids: Campanha de combate ao HIV. Ações: realização de campanha de divulgação e disseminação da PrEP (Profilaxia Pré-Exposição ao HIV) e PEP (Profilaxia Pós-Exposição) e combate aos estigmas e estereótipos relacionados ao HIV e a população LGBTQIAPN+; divulgar as políticas públicas de saúde do município; formação para os servidores das unidades básicas de Saúde e CDI (Centro de Doenças Infectocontagiosas).