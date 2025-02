Neste domingo, dia 09, a Guarda Municipal de Volta Redonda comemora 70 anos de história - Foto: Thiago Santos/Semop

Neste domingo, dia 09, a Guarda Municipal de Volta Redonda comemora 70 anos de históriaFoto: Thiago Santos/Semop

Publicado 09/02/2025 12:22

Volta Redonda - A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) completa 70 anos neste domingo, dia 9 de fevereiro. O aniversário marca a história da corporação, que vem ocupando um papel de protagonista na segurança pública e é fundamental no cotidiano da maior cidade do Sul Fluminense.

O comandante da GMVR, inspetor Silvano de Paula, destacou a importância da corporação na segurança primária do município, realizando um trabalho de proximidade com a comunidade volta-redondense.

“A GMVR é a corporação que está mais próxima da comunidade e a que tem o maior sentimento de pertencimento ao município, já que praticamente todos os nossos agentes moram aqui. Isso traz algo muito particular, pois eles conhecem as peculiaridades de Volta Redonda, e isso facilita muito a nossa atuação. É um momento de orgulho e gratidão a todos que ajudaram a construir os 70 anos da Guarda Municipal”, disse Silvano.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a GMVR e frisou que hoje a corporação ocupa um papel de protagonista na segurança pública de Volta Redonda.

“A GMVR é hoje uma força de segurança extremamente importante para o município, ocupando um papel de protagonista na segurança pública de Volta Redonda. A presença da Guarda Municipal é sinônimo de confiança. São esses homens e mulheres que, pautados pelo respeito e profissionalismo, garantem o ordenamento público e a segurança do cidadão volta-redondense todos os dias”, afirmou o Coronel Henrique.

O prefeito Antonio Francisco Neto também parabenizou a Guarda Municipal e lembrou que sua criação está atrelada ao surgimento de Volta Redonda.

“A Guarda Municipal foi criada por meio da primeira lei municipal de Volta Redonda. A história da corporação se mistura com a história da nossa cidade. Não temos medido esforços para garantir boas condições de trabalho aos nossos agentes: adquirimos novas viaturas, e um novo quartel da Guarda Municipal será construído, tudo para que eles continuem realizando este belíssimo trabalho que fazem”, disse o prefeito.

70 anos de história

Criada em 9 de fevereiro de 1955, por meio da Lei Municipal nº 1, a Guarda Municipal de Volta Redonda foi, durante um período, a única força policial do município recém-emancipado de Barra Mansa. Atualmente, são mais de 160 guardas municipais, uma frota de mais de 30 veículos e patrulhas especializadas, como a de Proteção ao Idoso, Escolar e Maria da Penha, que dá assistência às mulheres vítimas de violência doméstica, além das UGCs (Unidades de Guarda Comunitária), garantindo um contato mais direto com as comunidades. Nesta segunda-feira (10), três novas patrulhas serão lançadas: a de Proteção à Criança e ao Adolescente, Proteção Animal e Ambiental e a de Garantias Fundamentais – esta última atenderá casos de intolerância religiosa, preconceito racial e contra pessoas com deficiência e LGBTQIA+.