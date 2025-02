Volta Redonda mostra os melhores números de geração de emprego dos últimos 4 anos - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 10/02/2025 09:54 | Atualizado 10/02/2025 10:34

Volta Redonda - O levantamento mais recente do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Emprego, que apresenta dados referentes a dezembro de 2024 e consolidados do ano, mostra que a cidade de Volta Redonda teve saldo positivo de 4.528 postos de trabalho criados no ano passado. Esse foi o melhor resultado se comparado com os anos anteriores: 2021 o saldo positivo foi de 3.309; em 2022, 2.960; e em 2023, 2.959.

Outro dado recente que reforça essa veia empregadora da cidade, só que em áreas diferentes da Indústria e do Comércio, está em publicação recente do Centro de Liderança Pública (CLP), com base no Ranking de Competitividade dos Municípios de 2024. De acordo com a divulgação do CLP em suas redes sociais, Volta Redonda aparece na 5ª posição no estado do Rio de Janeiro e na 38ª do país no ranking de municípios com mais empregos no setor criativo (profissionais que ocupam posições em áreas como arquitetura, moda, design, televisão, música, publicidade, artes cênicas e afins).

“Reassumimos a prefeitura em 2021, com muito trabalho a fazer, já que haviam salários e pagamentos a fornecedores atrasados, a cidade precisando muito de se recuperar. Um período logo após o auge da pandemia e que nos esforçamos, nos empenhamos e contamos com parcerias importantes, como a do Governo do Estado, para que Volta Redonda se recuperasse e voltasse a crescer. Hoje somos a primeira no Sul Fluminense e estamos entre as maiores geradoras de emprego do estado”, lembra o prefeito Antonio Francisco Neto.

Nesses quatro anos, a administração municipal investiu em diversas frentes para fomentar a geração de empregos. Uma delas foi as parcerias com empresas da cidade para aproximar os moradores das vagas disponíveis, usando espaços como os Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e a estrutura da Subprefeitura do Retiro para entrevistas de emprego, captação de currículos, entre outras ações.

Na própria Subprefeitura do Retiro o cidadão também conta com o Sine (Sistema Nacional de Empregos), que oferta vagas de empresas da região e cadastra currículos de quem está em busca de ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. No mês de janeiro deste ano, o local contabilizou 23 vagas ofertadas, sendo preenchidas com mão de obra 16 oportunidades.

A qualificação e capacitação de mão de obra, alinhadas às necessidades do mercado, também integrou a série de ações do governo municipal para gerar mais empregos e desenvolver economicamente a cidade e, consequentemente, a região. Por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas) e da Fundação Beatriz Gama (FBG), o município oferta aos moradores diversos cursos e oficinas profissionalizantes.

Inclusão

As parcerias com o setor privado e outras instituições, além da oferta de capacitações e qualificações profissionais, também recebeu atenção do Poder Público nas questões voltadas às pessoas com deficiência (PCDs). O programa “Diploma Cidadão” – realizado em parceria entre a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD) e o UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase) –, teve mais de 100 inscritos para a próxima turma. O projeto oferta gratuitamente formação em curso de nível superior a PCDs.

Com a primeira turma do curso de Administração prestes a se formar, alguns dos alunos já foram, inclusive, contratados pelo Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda), e outros iniciaram estágio na CSN (Companhia Siderúrgica Nacional).

Ainda por meio da SMPD, em parceria com a FBG, a prefeitura também está ofertando qualificação profissional para as mães, pais e responsáveis das crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Mais empregos no futuro

Se o período de 2021 a 2024 foi de recuperação e consolidação na geração de empregos, nos próximos anos o futuro é promissor para Volta Redonda. Com duas expansões de grandes shoppings em andamento (gerando mais de 700 empregos) e a modernização e ampliação das operações da CSN, a expectativa é que a cidade se desenvolva ainda mais, gere mais empregos, gerando mais renda para a população.

“Com uma saúde que já é referência no estado e que logo será no país, com uma segurança sendo modernizada e trabalhando integrada cada vez mais, além de outros investimentos importantes como as grandes obras de mobilidade urbana, Volta Redonda está se tornando a cada dia o lugar em que todos sonhamos viver. Vamos continuar trabalhando para gerar mais emprego para nossa população”, afirmou o prefeito Neto.